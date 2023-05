Joaquin Phoenix estrena ‘Beau is Afraid’, filme que quiere ser el más retorcido del año

Ari Aster habla de su inspiración para 'Beau is Afraid'

Se dice una y otra vez que hay nuevos nombres en la escena del terror que tratan de renovar el género. Ari Aster, naturalmente, ha logrado colarse dentro de estas figuras que han estilizado el terror y que han ofrecido nuevos bríos.

Después de los dos interesantes largometrajes Hereditary (2018) y Midsommar (2019), el estadounidense ahora sorprende con una historia de terror muy distinta, titulada Beau is Afraid (2023) y que se estrena el jueves 4 de mayo en salas internacionales.

LEA MÁS: Documental tico ‘Guián’ se lleva reconocimiento en prestigioso festival suizo de cine

Joaquin Phoenix, después de haber sido alabado como Joker, vuelve a la arena de la actuación en 'Beau is Afraid'. Foto: MundoCine

Si en los filmes anteriores Aster había explorado la maldad que se pasa por generaciones y cómo el terror ataca en plena luz de día, ahora el director quiere enfrentar el miedo que uno puede tener ante la violencia de la sociedad.

Ese terror, oculto frente a nuestros ojos, es comentado por el propio Aster en una entrevista otorgada a Viva gracias a la distribuidora Mundocine. El estadounidense asegura que quiere que su filme sea el título más retorcido y bizarro del 2023.

LEA MÁS: ¡Santos tráilers, Batman! Vea a Michael Keaton volver a la batigloria en adelanto de ‘The Flash’

La sociedad y el terror Copiado!

El cineasta Ari Aster (izquierda) espera seguir manteniéndose vigente en el espectro del terror. Acá con su amigo Joaquin Phoenix. Foto: AFP

La película Beau is Afraid cuenta la historia de Beau (interpretado por el aplaudido Joaquin Phoenix), un hombre de mediana edad que está completamente aterrado por todo lo que lo rodea.

Especialmente, a Beau lo aterra la idea de ir a ver a su madre, la mujer que lo crió después de la misteriosa muerte de su padre (él murió cuando Beau fue concebido).

Si Aster ya había explorado el tema de la familia con su tenebroso debut Hereditary —el cual contaba el duelo de una familia a causa de la muerte de una niña—, ahora el cineasta quiere abordar el horror que produce enfrentarse a traumas que han sido reprimidos durante toda una vida.

En entrevista, Aster asegura que la película tiene terror, pero que debajo de esa oscura historia existe una capa de humor muy retorcido.

“Tuve una idea que me hizo reír cuando escribí el guión”, dice Aster, absteniéndose de dar spoilers. “Me pareció algo gracioso que ya verán qué es. Escribí un primer guión, tuve otras ideas que se fueron uniendo y se creó esta película que me parece muy graciosa y retorcida, la cual quería filmar desde hace mucho tiempo”, asegura.

En su cronograma personal, Aster planeaba producir esta película en el 2019, pero no había encontrado el financiamiento necesario para que todo surgiera como deseaba.

Este es el arte promocional de 'Beau is Afraid', donde se miran rostros de Phoenix desde su juventud hasta su vejez. Foto: MundoCine

“No pude hacer el filme antes porque no tenía los recursos para hacerla bien, pero un día volví a leer el guión, me reí mucho y me dediqué a buscar la forma de producirla. Pasé alrededor de medio año pensando en Beau, en su mundo, escribiendo y soñando y consiguiendo los aliados necesarios”, afirma el cineasta, quien consiguió que la casa de producción A24 creyera en su proyecto.

Cuando llevó el guión a reuniones, Aster cuenta que, en su mente, el personaje de Beau tenía un rostro claro: Joaquin Phoenix, un actor que ha admirado desde que tiene memoria.

El director rememora que cuando vio a Phoenix trabajar en la película I’m Still Here (2010), quedó asombrado por sus dotes histriónicos.

“Desde ese momento específico quise trabajar con él. Es extraordinario. Es alguien dispuesto a darlo todo. Trabajar con un actor así asegura que la experiencia sea particularmente feliz”, finaliza Aster.

Puede ver Beau is Afraid en Cinépolis y el Cine Magaly a partir del 4 de mayo.