‘Indiana Jones 5′: todo lo que se sabe sobre el esperado estreno

Han habido muchas suposiciones pero, finalmente, hay detalles sobre qué será (y cuándo tendremos) la quinta entrega de la franquicia Indiana Jones.

El pasado jueves, el veterano e icónico Harrison Ford estuvo en el Star Wars Celebration en Anaheim, California. Allí anunció que Indiana Jones 5 se estrenará el 30 de junio del 2023.

La quinta entrega vendrá firmada por James Mangold, cineasta conocido por sus filmes Logan y The Wolverine. Esta será la primera vez en las cuatro décadas de la franquicia que Steven Spielberg no dirige una película de la saga, aunque sí aparece como productor del filme.

Harrison Ford en la imagen con la que se ha promocionado 'Indiana Jones 5'. Foto: Disney

Ford, que tendrá 80 años cuando se estrene la película, regresará al papel del legendario arqueólogo. En el elenco titular se hará acompañar de Mads Mikkelsen, quien será el antagonista del filme, siguiendo con su seguidilla de interpretar villanos en la gran pantalla.

Además estarán presentes Antonio Banderas, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson y Phoebe Waller-Bridge.

El legendario compositor John Williams, quien celebró su cumpleaños 90 recientemente, también regresará con su inconfundible partitura. Hace 40 años construyó la leyenda musical con Raiders of the Lost Ark y aún quiere seguir en ese barco.

Se conoció también que el actor alemán Thomas Kretschmann es parte del filme, aunque se desconoce cuál será su rol en la cinta.

Mads Mikkelsen, siempre versátil en sus roles como antagonista. Foto: TW

Jonathan Kasdan, escritor de Solo: A Star Wars Story, fue contratado para editar el guión en el 2018 después de que David Koepp, el guionista original y quien escribió Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, abandonara el proyecto.

¿Aparecerá John Rhys-Davies, quien interpretó a Sallah en dos de los filmes de la franquicia? Por el momento su nombre no ha aparecido, pero en su pasada visita a Costa Rica, a comienzos de mayo para el Cómic-Con, expresó que, aún de ser así, “no podría decirlo”.

Aún se espera la confirmación del título oficial de la entrega.