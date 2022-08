HBO canceló ‘Batgirl’, producción de $90 millones que nunca será estrenada

En una movida que ha generado extrañeza en todo el mundo, Warner Bros. no estrenará la película Batgirl, a pesar de que su rodaje ya finalizó y costó más de $90 millones.

Según la prensa especializada en Hollywood, el estudio confirmó este martes que no tiene intención de proyectar el filme en cines y que tampoco lo lanzará en su plataforma de streaming HBO Max. La razón se debería a un cambio de estrategia tras su fusión con el grupo Discovery.

La cinta llevaba varios años en los planes de Warner Bros. y contaba con la actriz de origen dominicano, Leslie Grace (conocida por su rol en In The Heights), para dar vida a la superheroína.

Junto a Grace, J.K. Simmons encarnaba a Jim Gordon y Michael Keaton repetía su papel como Batman.

Batgirl contaba con un guión escrito por Christina Hodson, responsable de la trama de Birds of Prey y The Flash; mientras que el dúo de Bad Boys for Life, Adil El Arbi y Bilall Fallah, estaban al frente de la dirección.

En un principio, Batgirl iba a ser un lanzamiento exclusivo de HBO MAX, pero la decisión tomada hará que el público nunca pueda ver la cinta, ni en su plataforma ni en salas de cine.

Leslie Grace había mostrado su alegría por encarnar a la mítica Batgirl. Foto: HBO

¿A qué se debe la decisión? Copiado!

Fuentes consultadas por la revista Variety insisten en que la decisión no se tomó por la calidad del filme, sino que tiene que ver con la nueva estrategia tomada por la fusión de los grupos Discovery y WarnerMedia, la cual da prioridad a los estrenos cinematográficos.

“La decisión de no lanzar Batgirl refleja el cambio estratégico de nuestro liderazgo en lo que respecta al universo DC y HBO Max”, dijo un portavoz de Warner Bros. en un comunicado. “Leslie Grace es una actriz increíblemente talentosa y esta decisión no es un reflejo de su actuación. ¡Estamos increíblemente agradecidos con los cineastas de Batgirl y sus respectivos elencos y esperamos colaborar con todos nuevamente en un futuro cercano”.

La fusión entre ambas compañías tiene como prioridad ahorrar $3.000 millones en costos. Los principales recortes en el camino incluyeron el servicio de transmisión CNN+, que costó $300 millones antes de que se desconectara un mes después del lanzamiento, así como la serie Demimonde, que iba a estar a cargo de J. J. Abrams y que pretendía tener un presupuesto de más de $200 millones.

Michael Keaton iba a interpretar de nuevo a Batman, personaje que lo convirtió en un ícono. Foto: Archivo

Entre otros cambios, HBO Max canceló The Gordita Chronicles después de una sola temporada, como parte de un cambio de estrategia que pretende dejar de producir tanto contenido infantil.

Otras empresas paralelas de la compañía, como TNT y TBS, también han tenido recortes en los últimos meses.

El estudio tiene otra película en la cuerda floja, pues The Flash aún no ha fijado su estreno previsto para 2023 por los escándalos de su protagonista, Ezra Miller, quien ha sido arrestado en múltiples ocasiones el último año.

Además, este miércoles 3 de junio hubo un súbito cambio de planes con respecto a la programación de HBO MAX, pues eliminaron seis películas de su catálogo sin aviso previo. Las producciones fueron Moonshot, Superintelligence, The Witches, An American Pickle, Locked Dow y Charm City Kings. Se prevé que vengan más cancelaciones.