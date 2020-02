No es un secreto que Disney adora los remakes y los reboots de sus franquicias. Desde la salida de la versión live-action de Alicia en el país de las maravillas, dirigida por Tim Burton en el 2010, el gigante de la producción cinematográfica realizó decenas de películas basadas en sus clásicos animados. No obstante, la rama Lucasfilm de la compañía del ratón siempre fue más adepta a trabajar en continuaciones –como fueron las últimas tres películas de Star Wars– o con nuevos productos, pero no tanto en reboots. Por eso no sorprende que Kennedy haya afirmado que Indiana Jones va a continuar el camino que la empresa viene marcando desde su adquisición en el 2012.