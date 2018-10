“Ninguna forma de arte ha influido en mi vida y en mi trabajo más que la animación, y ningún personaje en la historia ha tenido una conexión personal tan profunda como Pinocho. En nuestra historia, Pinocho es un alma inocente con un padre desapegado que se pierde en un mundo que no logra entender. Se embarca en un viaje extraordinario que lo deja con una profunda comprensión de su padre y del mundo real. Desde que tengo memoria he querido hacer esta película. Después de la increíble experiencia que hemos tenido con Trollhunters, estoy agradecido de que el talentoso equipo de Netflix me esté brindando la oportunidad de mi vida para presentar a la audiencia de todas partes mi versión de este extraño títere convertido en un niño de verdad”, detalló Guillermo del Toro.