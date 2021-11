Frida Kahlo, Da Vinci, Van Gogh y muchos más llegan a la pantalla del cine Magaly

Quien ha participado en el programa de Exhibition on Screen, sabe que el cine y la pintura saben distinto. El ciclo de filmes sobre arte regresa a escena, como siempre, haciendo recorridos sobre exposiciones, galerías, vida y pasiones de emblemáticos artistas.

El programa vuelve al Cine Magaly gracias a la producción del Centro Cultural Costarricense Norteamericano.

Van Gogh comenzará el ciclo de 'Exhibitions on Screen'. Foto: cortesía TEO

Sobre el programa

Sunflowers, la historia de los girasoles de Vicent van Gogh, es la primera presentación de la Temporada 2021- 2022 que arranca con doble función. La primera se presentará este 5 de diciembre a las 2:30 p. m. y la segunda el 7 de diciembre a las 6:30 p.m.

Esta producción realiza un viaje en tres continentes para descubrir en detalle el significado y los misterios que rodean a las cinco obras de girasoles realizadas por Van Gogh. Además, explora los secretos que descubrieron los científicos al analizan las piezas de arte.

En enero del 2022 será el turno de “Raphael Revealed”, que se exhibirá el 9 de enero a las 2:30 p. m. y el 11 de enero a las 6:30 p. m. Lo que se muestra en este filme es algo inédito: un recorrido a la mayor exposición que no se conocía de obras de Raffaello Sanzio, con motivo del 500 aniversario de su muerte.

La película ofrece una fascinante exploración a más de doscientas de sus obras maestras, entre pinturas y dibujos, brindando una oportunidad sin precedentes para ver la amplitud de la habilidad, la creatividad y el ingenio de este gigante del Renacimiento.

Por su parte, para febrero se exhibirá The Danish Collector: Delacroix to Gauguin, los días 6 y 8 de febrero. Esta cinta cuenta la historia del empresario danés Wilhelm Hansen, coleccionista que acumuló obras extraordinarias en su casa de verano. El filme será algo parecido a abrir la puerta de su hogar y dejarse deslumbrar.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el 6 y 8 de marzo, será el turno de Frida Kahlo, un viaje a través de la vida del ícono. Esta proyección hace uso de la última tecnología para ofrecer una calidad inimaginable de los trabajos clave a lo largo de su carrera.

Desde su lanzamiento en 2011, Exhibition on Screen se ha exhibido en más de 50 países alrededor del mundo, incluyendo Costa Rica.

Para el Día Internacional de la Mujer se exhibirá un filme especial sobre la vida de Frida Kahlo. Foto: Cortesía TEO

La historia de Jesús llega a la gran pantalla en abril con el título Easter in Art, pactada para el 5 y 10 de abril del 2022, en el marco de Semana Santa. Explora la historia de la Pascua tal como se describe en el arte, desde la época de los primeros cristianos hasta la actualidad. Además, el filme describe como la muerte y la resurrección ha sido descritas por los más grandes artistas de la historia.

Posteriormente, la Temporada 21-22 de Exhibition on the Screen tendrá las proyecciones Leonardo: The Works, un recorrido por los trabajos de Da Vinci con motivo del 500 aniversario de su muerte. Las funciones serán el 1 y 3 de mayo.

Finalmente, el ciclo terminará con Pissarro: Father of the impresiosnism, sobre Camille Pissarro, padre del movimiento impresionista. Las tandas serán el 5 y 7 de junio.

Las entradas para disfrutar de cada uno de estos viajes tienen un costo de ₡6.500 general, mientras que estudiantes y ciudadanos de oro pagan ₡5.000. Los tiquetes se pueden obtener en la boletería del Cine Magaly, llamando al teléfono 2222-7116 o mediante el sitio web www.cinemagaly.com