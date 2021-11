Filme tico ‘Clara Sola’ se estrena este jueves en los cines ticos

Clara está sola, sí, pero únicamente en su despertar sexual, en la liberación de su ser, pues en lo que respecta al cine ya se encontró con miles de espectadores que quedaron encantados con ella. La película costarricense Clara Sola, filme que tuvo su estreno internacional en el prestigioso Festival de Cannes, está disponible en salas de cine nacionales a partir de este jueves 11 de noviembre.

Dirigida por Nathalie Álvarez Mesén y protagonizada por la bailarina y actriz Wendy Chinchilla, Clara Sola comenzó su recorrido en junio durante la Quincena de Realizadores de Cannes y pasó con éxito después por países como Perú, Estados Unidos, Islandia, Bélgica, México, Canadá, Egipto, España, Israel y Brasil, donde obtuvo importantes premios en festivales de cine que reconocieron el trabajo de la dirección, la actuación, fotografía y música.

[ El filme costarricense ‘Clara Sola’ tendrá su estreno mundial en el Festival de Cannes ]

Ahora es el turno del público costarricense para admirar la ópera prima de Álvarez; además de apoyarla en su camino a los Premios Óscar, competencia en la que el filme fue seleccionado como representante de Costa Rica en la categoría mejor película internacional, “un paso muy importante para darle visibilidad al cine centroamericano y costarricense”, según dijo Álvarez en entrevista con Viva.

En Costa Rica, Clara Sola se podrá ver en salas de Cinépolis, Cinemark, Nova y Cine Magaly; seguidamente continuará con su estreno en cines de Suecia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Brasil, Suiza, Australia, Nueva Zelanda y Turquía.

Sexualidad, espiritualidad

“Se cree que Clara, de 40 años, tiene una conexión especial con Dios. Como ‘sanadora’ sostiene a una familia y un pueblo necesitados de esperanza mientras encuentra consuelo en su relación con la naturaleza. Después de años de ser controlada por el cuidado represivo de su madre, los deseos sexuales de Clara se ven avivados por su atracción hacia el nuevo novio de su sobrina.

”Esta nueva fuerza lleva a Clara a un territorio inexplorado, lo que le permite cruzar fronteras, tanto físicas como místicas. Fortalecida por su autodescubrimiento, Clara se libera gradualmente de su papel de ‘santa’ y comienza a curarse a sí misma”, reza la sinopsis de la producción que es distribuida por Pacífica Grey, con una producción colaborativa entre Costa Rica, Suecia, Bélgica y Alemania.

Sobre la apertura de la historia a hablar de temas que podrían considerarse tabú, como la sexualidad femenina y la espiritualidad, la directora explicó que la idea nació a partir del interés de abrir una conversación en torno a dichas cuestiones.

“La sociedad ha cambiado mucho desde que me fui del país a estudiar, a los 18 años. Ya en el colegio se hablaba de sexo, pero no tanto del deseo y las fantasías, esa necesidad que teníamos mi cuerpo y yo, lo que estábamos sintiendo. Yo sentía vergüenza por eso que está tan arraigado a la tradición religiosa patriarcal que nos hace vernos con vergüenza y que no se ve con la misma naturalidad que a los hombres”, dijo Álvarez.

La directora contó que creció en una familia muy unida, conformada por muchas mujeres, donde la religión juega un papel importante y que su experiencia enriqueció la historia de Clara.

“Lo bonito de la religión es que crea una comunidad muy unida, pero también reproducen normas de cómo deberían de ser las mujeres que no son muy sanas para nosotras, que tal vez nos crean de cierta manera complejos de inferioridad porque si vemos en la religión católica la imagen principal es la Virgen, que es madre y virgen, prácticamente nunca se llegará a eso”, comentó Álvarez.

“La idea es romper, de una manera respetuosa, las cadenas que se han estado heredando para poder lograr sanarnos un poco, para crecer y encontrar una conexión con nosotras y ser personas completas porque la sexualidad es parte de ser una persona completa”, agregó la cineasta.

La bailarina y actriz Wendy Chinchilla interpreta a Clara, en 'Clara Sola', filme nacional que llega a las salas de cine costarricenses este jueves 11 de noviembre. (Cortesía Pacífica Grey)

Para lograr este mensaje, la producción buscó contar la historia por medio de un personaje que tiene una relación íntima y honesta con la naturaleza, que ve las cosas sin filtro y que, en medio de los árboles y los animales, es ella misma sin necesidad de ejercer ningún rol específico.

Otro punto importante para amarrar la película es el uso de las locaciones. Clara Sola se grabó en sitios de Vara Blanca, en Heredia, y Poasito de Alajuela. La intención de la directora y su equipo era que la naturaleza tomara un protagonismo en la trama, que se sintiera un personaje más en el filme.

Con respecto al elenco artístico, la directora cuenta que la elección de Wendy Chinchilla como intérprete de Clara obedeció no solo a su calidad como intérprete y bailarina de danza, sino que desde el principio sabían que a Clara tenía que personificarla una artista con cualidades especiales, porque el rol era muy demandante físicamente.

“A Wendy la conocía desde la adolescencia y la invitamos al casting. Fue la segunda actriz que vimos y nos enamoramos de cómo interpretaba al personaje, de lo que logramos explorar. Fue un proceso de volver a escribir y de adaptar el guion a ella porque lo había escrito para una mujer más joven”, recordó Álvarez.

'Clara Sola' es la ópera prima de la directora Nathalie Álvarez. La cinta se grabó en locaciones de Heredia y Alajuela. (Cortesía Pacífica Grey)

Además, el casting se abrió para actores naturales -o no profesionales- y eso fue algo que le sumó mayor realismo a la interpretación. Álvarez contó que algunos de los vecinos de las localidades donde se grabó la película participaron de la producción, pues buscaron actores y actrices en lugares como las ferias y que a la intérprete de la mamá de Clara la hallaron en un lugar de entretenimiento para adultos mayores.

Buena recepción

Clara Sola, como comentábamos al inicio de esta nota, ha tenido muy buena recepción en festivales de cine internacionales. Además, la crítica ha aplaudido la realización del filme y esto tiene un significado muy positivo para toda la producción.

Para los involucrados con el proyecto fílmico, no solo la película se ve beneficiada con los premios y las buenas reseñas, sino también el cine nacional gracias a la exposición que ha tenido la cinta.

“Para el cine costarricense significa visibilidad, no solo fuera de nuestras fronteras, sino también nacionalmente, para que se sigan dando estos apoyos que, en realidad son muy pequeños en comparación a lo que cuesta hacer una película, pero que son muy importantes”, comentó Álvarez.

”A veces no se le da importancia, pero la cultura no solo es cultura, es economía que mueve empleos. Por eso me da alegría cuando se pasa la película en otros países y la gente ve la naturaleza de Costa Rica y dicen que quieren venir o volver, eso genera turismo. Es un círculo”, finalizó.

[ ‘Clara Sola’, filme tico, fue recibido con entusiasmo y ovaciones en Cannes; esto ha dicho la crítica ]

Ficha técnica

Título original: Clara Sola

Directora: Nathalie Álvarez Mesén

Países: Costa Rica / Suecia / Bélgica / Alemania

Intérpretes: Wendy Chinchilla Araya, Daniel Castañeda, Ana Julia Porras, Flor Vargas.

Género: Drama místico.

Temas: Sexualidad, religión, naturaleza, liberación.

Distribuidora: Pacífica Grey.

Guion: Nathalie Álvarez Mesén y Maria Camila Arias.

Producción: Nima Yousefi, Marcelo Quesada, Karina Avellán, Géraldine Sprimont, Anne-Laure Guégan, Alan McConnell.

Dirección de fotografía: Sophie Winqvist Loggins DFF FSF.

Editora: Marie-Hélène Dozo.

Banda sonora: Ruben De Gheselle.

Sonido: Erick Vargas Williams, Valène Leroy, Charles De Ville, Aline Gavroy, Diseño de producción: Amparo Baeza, Agustin Moreaux.

Diseño de vestuario: Patricia Alvarado Hurtado.

Maquillaje: Goga Riveros.

Producida por: HOBAB, PACÍFICA GREY, RESOLVE MEDIA, NEED PRODUCTIONS, LAÏDAK FILMS.