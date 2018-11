Aparte de las ya mencionadas Roma, Shoplifters, El Ángel, The Prayer y Cold War, la cartelera del Festival de Festivales incluye: Carmen y Lola, Thelma, Un sueño entre sombras, ¡Lumière!, Razzia, The Prayer, Newton, Petra, Ava, La Reina del miedo, El amor menos pensado y No te preocupes, no irá lejos.