El miércoles el festival anunció 50 películas para su selección, y planea agregar más en el verano. Las elegidas incluyen a Ammonite de Francis Lee, Druk (Another Round) de Thomas Vinterberg y Concrete Cowboy de Ricky Staub. El año pasado el festival tuvo el estreno mundial de Knives Out (Entre navajas y secretos), Jojo Rabbit, Harriet, A Beautiful Day in the Neighborhood (Un buen día en el vecindario) y Just Mercy (Buscando justicia).