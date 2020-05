Cada año desde 1979, el 4 de mayo es un día de fiesta para millones de fanáticos del mundo fantástico de Star Wars (La guerra de las galaxias). El May the 4th (4 de mayo, en inglés) hace referencia al sonido de la famosa frase May the force be with you (Que la fuerza te acompañe) que se hizo célebre gracias a la franquicia de películas creada por George Lucas; por esta razón, es que los fiebres de la saga festejan cada 4 de mayo el día de Star Wars.