Actualmente Ewan McGregor tiene 48 años. Además de su participación en Doctor Sueño y los Episodios I, II y III de Star Wars, se ha distinguido por su trabajo en cintas como Moulin Rouge! (2001), Salmon Fishing in the Yemen (2012), Trainspotting (1996)y Little Voice (1998); además, participó en la tercera temporada de Fargo (2018).