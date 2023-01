Estreno de ‘Orbita Prima’, la película tica que quiere estar a la altura de ‘Gravity’ e ‘Interestelar’

Para su bautizo en el cine, Gustavo Cosenza quería un toro bravo. Aunque tiene un gran expertiz como productor audiovisual a través de la empresa Inventaria, este cineasta guatemalteco-costarricense respiró profundo y se lanzó a escribir un libreto osado: una épica de ciencia ficción hecha con talento tico.

Así nació Orbita Prima, filme que se estrena el jueves 19 de enero en salas nacionales y que pretende marcar un antes y un después en la incursión de la industria fílmica nacional en este género tan exigente, tanto a nivel presupuestario como a nivel creativo.

La sinopsis de la producción es la siguiente: cuando la humanidad es evacuada del planeta por el inminente choque con un asteroide, Manuel es separado de su hermano y dejado atrás.

Ahora tiene que sobrevivir a un programa espacial de último recurso para salvar la Tierra. Completarlo exitosamente es la única esperanza que le queda para reencontrarse con su hermano.

Sobre cómo ideó el filme y sus expectativas, Cosenza conversó con Viva.

—Muchos pueden pensar que es una locura hacer ciencia ficción en el cine tico. ¿Cuáles fueron las primeras reacciones que tuvieron sus allegados cuando se le vino la idea de la película?

—Creo que empezar cualquier proyecto como est, requiere de cierto sentido de aventura. La idea de lo que queríamos hacer estaba clara, pero el cómo lo íbamos a lograr era terreno desconocido. A pesar de eso, las reacciones iniciales fueron de apoyo y confianza total por parte del equipo de producción y los actores.

”Al iniciar el proceso de casting se hizo un afiche sencillo de un cohete despegando comunicando que haríamos un casting abierto para una película nacional, llegaron casi 250 personas en 2 días. Fue uno de los primeros momentos en que nos dimos cuenta que algo estaba pasando y que esa curiosidad que teníamos por contar una historia de ciencia ficción la compartía costarricense. Cada persona que se involucró y nos apoyó, demostró con acciones que sí lo íbamos a lograr. Ese miedo a lo desconocido, creo que nos alimentó a todos para sacar adelante este proyecto.

—¿Qué lo convenció de que este proyecto era posible?

—Los procesos de producción pueden ser bastante intensos, son días largos, con muchas decisiones que tomar y cosas que resolver en poco tiempo, para mí la producción de Órbita Prima es como un recuerdo borroso donde uno simplemente avanza por inercia siguiendo el plan de rodaje.

”Fue el 24 de agosto del 2019 cuando terminamos la grabación y empezamos a visualizar el material que vimos que se había logrado, en ese momento uno no me imaginé los retos que venían, pero en ese instante sentí que ya estábamos ahí.

—El tema con los actores es complejo, puesto que no es un género habitual en Costa Rica. ¿Cómo fue la elección del cuerpo actoral para el filme?

—He seguido por hace varios años al gremio teatral de Costa Rica. Es gente muy talentosa, con capacidades de adaptarse a todo tipo de proyectos. Muchos son gestores culturales que admiro muchísimo, porque encuentran espacios por todas partes para compartir sus creaciones y su talento.

“Seleccionamos al cuerpo actoral basados en proyectos anteriores y varias pruebas que hicimos en cámara, pero sobre todo la química que tenían como grupo, tenía que sentirse una compatibilidad natural. La pasión y entrega se vio cada día, es gente muy talentosa que tenía que estar sincronizada con el ritmo de producción para lograr los objetivos cada día.

—Usted ha dicho que el cine de Christopher Nolan, con filmes como Interestelar, es una gran influencia para Orbita Prima. ¿Qué encuentra en su cine que le fascina?

—Creo que en su cine hay un especial énfasis en contar historias humanas no necesariamente lineales. Tienen personajes no perfectos, que cometen errores, pero con valores especiales. Están usualmente en una situación fantástica o de ciencia ficción que usualmente no es lo más importante, es simplemente un contexto que aporta a la historia. Y también remarcar el uso de la música en las películas de Nolan, están hechas para aportar y trabajar en conjunto con la narrativa.

—¿Cómo lograron reunir el presupuesto para el filme? ¿Qué posibilidades y limitantes les dio el presupuesto?

—Orbita Prima lleva planeándose unos 12 años a nivel financiero. A través de Inventaria, nuestra productora, nos dedicamos a crear contenido audiovisual para marcas y organizaciones en nuestro día a día.

”Gracias a esto, hicimos inversiones en equipo y preparamos ahorros para el momento de la producción; también creamos sinergias con colaboradores que terminaron de amarrar la química y empuje que logró sacar adelante este proyecto.

”La limitante presupuestaria siempre estuvo ahí, pero hubo un aprendizaje mucho más intenso, por esto tuvimos que aprender a resolver y optimizar lo que teníamos para lograr el objetivo. Incluso, esto se trasladó a como resolvimos los efectos visuales con Jackeline Villalobos a la cabeza del departamento, que en conjunto con su equipo desarrollaron el plan para resolver más de 600 tomas con efectos visuales, un reto que al inicio parecía casi imposible y donde se tuvo que encontrar el balance ideal entre calidad, tiempo y presupuesto.

—Usted lleva muchos años como productor audiovisual, ¿qué lo hizo lanzarse al largometraje de ficción?

—Nosotros buscamos contar historias en todos los audiovisuales que realizamos para nuestros clientes, pero el poder tener un formato largo para hacerlo fue muy enriquecedor. A nivel de producción, un proyecto audiovisual como este me permitió ver la inmensa oportunidad de involucrar a todo tipo de emprendedores del país como cocineros, transportistas, técnicos eléctricos, constructores, costureros, ebanistas, técnicos en impresión 3D y muchas personas más.

”Ampliar ese espectro de oferta cinematográfica para el mundo, en pro de la industria naranja, creo que puede traer muchas oportunidades de inversión a Costa Rica en un futuro cercano.

La cinta se rodó durante 21 días en el 2019 y se grabó en Belén, Esterillos Oeste y en Tárcoles. Además, hubo un arduo trabajo de posproducción pues, por tratarse de un filme de ciencia ficción, se trabajaron 672 planos con efectos visuales durante 16 meses. Siete personas se encargaron de este proceso.

—El trabajo de banda sonora también es relevante para la ciencia ficción. ¿Cómo trabajó ese apartado?

—Andrés Soto, compositor de la banda sonora, fue un pilar fundamental para lograr finalizar Orbita Prima. En plena pandemia abordó el proyecto y encontró la esencia musical de la historia. Se fue armando un espectro de composiciones bastante amplio, con sonidos sinfónicos, pero con elementos sonoros latinoamericanos como el charango, instrumento originario de la región andina de Sudamérica, que le dio una personalidad bastante única a la banda sonora.

”Andrés también colaboró con Federico Miranda (guitarrista de Gandhi) y Nana Echeverría (cantante de Passiflora) para crear una de las canciones más emocionales de la película. Adicionalmente, licenciamos canciones para complementar distintas escenas, de bandas nacionales como 424, Sr. Tijeras, Gandhi y la banda guatemalteca, Bohemia Suburbana.

—De todos los temas que toca la historia de Orbita Prima, ¿cuál es el que más desea que quede resonando en la mente del espectador?

—El abandonar el planeta es un tema que me fascinó por todas las preguntas que aparecen al plantear este escenario, pero uno de los temas centrales de Orbita Prima es la familia y como hay familias de todo tipo, que a veces no son ni de sangre, pero la compatibilidad entre las personas hacen lazos muy fuertes.

“También creo que apelamos a la forma de ser Latinoamericana, de como tenemos una atracción a generar conexiones entre desconocidos y la resiliencia de adaptarnos a situaciones complejas, en conjunto.