“Pero, por otro lado, el arrepentimiento para mí es que no lo hicimos para la pantalla chica. Lo hicimos para la pantalla grande. Hay un montón de cosas que harías diferente. Literalmente, filmarías de manera diferente, tendrías un proceso diferente. Así que no tiene nada que ver con los servicios de streaming. No tiene nada que ver con la pantalla grande frente a la pantalla pequeña. Tiene que ver con la intención de que si lo haces para cine y no aparece en el cine lo lamentas”, agregó en una entrevista a Metro.