“Yo ruedo mi toma y me voy a casa. Él (Fuqua) se queda ahí haciendo el resto del trabajo, comparando. Esa labor la hace el director, no el actor. Yo no me siento a ver que hicimos en la primera y que hicimos en la segunda. Hay más presión para el director”, dijo Washington en una entrevista con la agencia Europress.