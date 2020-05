Dreamworks, que causó polémica al cancelar el estreno en cines de Trolls World Tour y optar por el video on demand, sigue en producción de cintas; entre ellas, Los Crood 2. Paramount afina los últimos detalles de The SpongeBob Movie: Sponge on the Run, que debutaría en agosto, y Sony termina dos cintas animadas contempladas para exhibir este año, Connected y Wish Dragon.