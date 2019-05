“La visión de esta película fue tan ambiciosa que comencé en un entrenamiento físico serio cuatro meses antes de comenzar a filmar. Existen tantos tipos diferentes de secuencias de acción, no solo más estilos de artes marciales y más disparos, sino que también utilizamos motos, caballos y hasta perros, por lo que el entrenamiento fue intenso. Pero, sinceramente, me encanta. Me encanta este personaje y me encanta el universo de John Wick que hemos creado”, comentó Reeves en las notas de producción.