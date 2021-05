"El fin acaba de salir anunciada en como parte del Festival de Cine de Costa Rica 2013, pero creo que mejor voy a retirarla. Es una decisión que me duele mucho, pero me parece triste e irónico que no hayan tomado en cuenta el esfuerzo cinematográfico de Por las plumas, de Neto Villalobos, y me parece que en el festival no están siendo inclusivos", indicó Gómez.