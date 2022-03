‘Dogtown Redemption’, un filme donde la basura salva vidas

'Dogtown Redemption', un filme donde la basura vale.

¿Qué hacer con tanta basura?... Pues plata para sobrevivir.

Esa es la divina y necesaria receta de Dogtown Redemption (2015), documental estadounidense que se exhibe este martes en el Centro de Cine, como parte del I Festival Internacional de Cine Ambiental y Derechos Humanos (Fincadh).

En tiempos en que reciclar se vuelve una necesidad imperiosa, este filme de Amir Soltani cuenta cómo muchísimos estadounidenses olvidados sobreviven gracias a los ríos de basura del país.

"Nos muestra la vida de tres recicladores de Dogtown, un pueblo californiano invisible pero lleno de vida. El filme nos enseña el arte, las ciencias económicas y políticas del reciclado que encierra esta práctica", detalla el argumento del documental.

¿Cómo influye la dinamización del reciclaje en la vida de las personas en riesgo social? ¿Por qué es importante para todos? El caso de Dogtown tiene respuestas claras y vivenciales, las cuales podrían replicarse en Costa Rica.

"El filme es valioso, pues hace ver que es posible hacer del reciclaje una actividad sostenible, que incluso puede dinamizar una sociedad. Muestra que la actividad, bajo un buena política, puede ayudar a mejorar la calidad de vida", dijo Yoshua Oviedo, curador del festival en el país.

En el segundo día del Fincadh, la función de Dogtown Redemption comenzará a las 7 p. m. Incluye un abrebocas de dos cortometrajes y un cineforo.

Profundizarán sobre la temática del filme Cristina Gomar, de la ONG De la mano con la calle, que trabaja temas de indigencia. Además le acompañará Pablo Rojas, que como representante de la Asociación Empresarial para el Desarrollo hablará sobre gestión de residuos.

La apertura. Los cortometrajes que abrirán la velada de este martes son Antolina, del paraguayo Miguel Ángel Agüero, y Chatarra, del uruguayo Walter Tournier.

Antolina esculpe a una mujer que "se despide con dolor de su misterioso amigo".

La historia está ubicada en "un lugar donde ya no hay bosques, ni animales y donde lo único que queda son los recuerdos de su hijo muerto. Como todos los de su pueblo, Antolina desea marcharse pero su amigo intentará impedirlo", detalla el argumento.

Chatarra, por su parte, es una animación ubicada en un mundo posapocalíptico, donde el horizonte se configura por basura, ruinas, desechos y contaminación.

"Un robot recoge piezas metálicas y con ellas crea otros robots que dan vida a un mundo que ya no la tiene. Empero, cuando la última de estas máquinas sea puesta en marcha, con su ternura también traerá a la memoria ecos del pasado del planeta", dice la sinopsis.

'Chatarra', un cortometraje de animación que hace conciencia sobre nuestros errores.

La entrada a todas las películas del Fincadh son gratuitas. El festival se realizará hasta el 13 de agosto y usted puede consultar la programación completa en el sitio www.imd.org.ar. También se la damos a continuación.

PROGRAMA COMPLETO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE AMBIENTAL Y DE DERECHOS HUMANOS

SEDES

- Preámbulo del Centro de Cine. Barrio Amón, Avenida 9, calle 11

- Universidad de Costa Rica. Auditorio Facultad de Educación, San Pedro de Montes de Oca

- Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los Yoses, avenida 10, calles 45 y 47

- El Steinvorth. San José, calle 1, avenidas 0 y 1

LUNES 7 DE AGOSTO (7 P. M.)

CENTRO DE CINE

Sticks and Stones, de Isaac King

Canadá, 2014 / 3' / Animación

Un chico explora el mundo a través de la tecnología y los medios sociales.

Desde que el mundo es mundo, de Günter Schwaiger

Austria-España, 2015 / 103' / Documental

Gonzalo, agricultor, vive con su familia en Vadocondes, un pequeño pueblo de la Ribera del Duero, en el norte de Castilla. La tradición de producir su propio alimento lo favoreció en esta época de crisis que se vive en España, donde el cierre de fábricas, paros e imposiciones de la industria alimenticia dificultan la supervivencia de pequeños pueblos.

MARTES 08 DE AGOSTO (7 P. M.)

CENTRO DE CINE

Antolina, de Miguel Ángel Agüero

Paraguay, 2014 / 7'43' / Ficción

Antolina se despide con dolor de su misterioso amigo. En un lugar donde ya no hay bosques,

ni animales y donde lo único que queda son los recuerdos de su hijo muerto que la acechan, ella prepara el último cigarro que podrá ofrendarle. Como todos los de su pueblo, Antolina desea marcharse pero su amigo intentará impedirlo.

Chatarra, de Walter Tournier

Uruguay, 2015 / 5'/ Animación

En un mundo posapocalíptico, el horizonte se configura por basura, ruinas, desechos y contaminación. Un robot recoge piezas metálicas como él y con ellas crea otros robots que dan vida a un mundo que ya no la tiene. Empero, cuando la última de estas máquinas sea puesta en marcha, con su ternura también traerá a la memoria ecos del pasado del planeta.

Dogtown Redemption, de Amir Soltani

Estados Unidos, 2015 / 95' / Documental

Muchísimos estadounidenses olvidados sobreviven gracias a los ríos de basura del país. Un oasis en Dogtown nos muestra la vida de tres recicladores de Dogtown, un pueblo californiano invisible pero lleno de vida, y nos enseña el arte y las ciencias económicas y políticas del reciclado: qué ofrece, cómo afecta a los pobres y por qué es importante para todos.

CON CINEFORO

MIÉRCOLES 9 DE AGOSTO (7 P. M.)

CENTRO DE CINE

Cuando respiro, de Coti Donoso

Chile, 2015 / 63' / Documental

Santiago de Chile, una gran ciudad que ha crecido a costa del aire que respiramos. Un dirigente social y un abogado intentan generar cambios, pero se enfrentan a una metrópoli que se expande sin medida frente al fantasma de la especulación inmobiliaria. Las autoridades hacen vista gorda al problema, y un poeta escribe ácidas críticas a la corrupción y la pobreza. Mientras, una ciudad sin aire, se mueve bajo una feroz nube gris.

FUNCIÓN ESPECIAL DE APERTURA CON COCTÉL

JUEVES 10 DE AGOSTO (5 P. M.)

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Nuestra arma es nuestra lengua, de Cristián Cartier Ballvé

Argentina, 2013 / 15'/ Animación

Al descubrir que su comunidad ha sido destruida y su mujer secuestrada, Marcos partirá en su búsqueda, embarcándose en una aventura extraordinaria a través de los paisajes y climas más diversos.

Talleres clandestinos, de Catalina Molina

Austria, 2010 / 40 min / #Ficción

Cuenta la historia de Juana, una joven boliviana, que consigue trabajo en un taller de costura en Buenos Aires. A cambio tiene que dejar a su esposo e hijo en #Bolivia. Al llegar a Buenos Aires descubre que el prometido taller es una cárcel donde el trabajo se realiza bajo condiciones inhumanas. Cuando Juana recibe noticias de su casa, intenta escapar de cualquier forma posible.

CON CINEFORO

JUEVES 10 DE AGOSTO (7 P. M.)

CENTRO DE CINE

Aquí no pasa nada, de Rafa Lara

México, 2014 / 16' / Ficción

El crimen organizado amenaza la vida de las familias en una pobre región sin ley. Un anciano campesino sufre la angustia de defender la vida de su hija y su nieta.

Lunas cautivas, de Marcia Paradiso

Argentina, 2011 / 64' / Documental

Lidia es misionera, madre de Abril, quien nació en prisión. Durante el documental ella alcanza su libertad. Majo es española, madre de 5 hijos pequeños y sufre su la lejanía. Liliana está sola,cumple una larga condena, pero logra crear la primera editorial cartonera en un penal de mujeres y publica su primer libro. A través de la poesía, las protagonistas construyen su libertad.

VIERNES 11 DE AGOSTO (6 P. M.)

CINE UCR

Alerta que alimenta 1,2, 3 Y 4, de La Tribu Audiovisual

Argentina, 2015

5:30 p. m. Documental

La campaña sobre Soberanía Alimentaria comprende 4 capítulos y surge a raíz de la necesidad de transmitir el efecto que sobre la vida cotidiana de todos y todas tienen sus fundamentos: fortalecer la agricultura sustentable y el derecho que tiene cada pueblo sobre su alimentación, la mejora en la salud, el impacto medioambiental, entre otros.

Las que en vida fueran, de Xabier Irigibel Urizy, José ´Chisco´ Arce

Costa Rica, 2014 / 26' / Documental

Es un documental que rescata la vivencia, los saberes y las prácticas de las últimas parteras tradicionales de Costa Rica que, durante cientos de años, atendieron partos en

los hogares de mujeres embarazadas. La propuesta audiovisual ubica al espectador en el límite entre dos mundos y dos visiones en continua tensión.

Mujeres de la mina, de Loreley Unamuno, Malena Bystrowicz

Argentina, 2014 / 62' Documental

Retrato de tres mujeres que viven y trabajan en las minas del Cerro Rico de Potosí (Bolivia), el emblema del saqueo colonial. En las minas, el trabajo es de los hombres y las mujeres son el eslabón más precarizado y maldito del sistema. Tres mujeres abren su intimidad para descubrir una historia de lucha y resistencia.

VIERNES 11 DE AGOSTO (7 PM)

EL STEINVORTH

El columpio, de George Rojas

Venezuela, 2015 / 8'50"/ Animación

Un cuento animado donde se entrelazan de manera inexorable la vida, el tiempo, la naturaleza y la libertad. ¡Sujétate bien porque éste será el viaje de tu vida!

Ai weiwei: el caso falso, de Andreas Johnsen

Dinamarca, 2013 / 86' / Documental

Las autoridades chinas amenazan a Ai Weiwei para que guarde silencio. Pero para Ai Weiwei una vida en silencio no es vida, es muerte.

FUNCIÓN ESPECIAL Y FIESTA

SÁBADO 12 DE AGOSTO (4 PM)

CENTRO DE CINE

Acabo de tener un sueño

de Javi Navarro

España, 2013 / 7'/ Ficción

Irene tiene ocho años y acaba de despertar de un sueño horrible.

Catalina y el sol, de Annapaula Honig

Argentina, 2015 / 11' / Ficción

Según la abuela de Catalina, el lago está formado por las lágrimas secas de las contadoras de historias, ya que, para que brille el sol, se debe ofrecer todos los días una leyenda al dios del sol, Tata Inti. Catalina debe recordarlas porque cuando su abuela no esté, le tocará a ella. Tiene una conexión especial con el sol y mucho para contarle.

Tacos altos en el barro, de Rolando Pardo

Argentina, 2014 / 80'/ Documental

El documental cuenta la problemática de seis travestis aborígenes en la Provincia de Salta. Ellas hablan de lo complicado que es ser travesti en comunidades tan cerradas como las aborígenes y, aunque sobreviven, luchan y sueñan, la mayoría se prostituye, por no poder insertarse laboralmente. "Nosotras tenemos sangre roja igual que todo ser humano", dice Killy.

CON CINEFORO

SÁBADO 12 DE AGOSTO (6 PM)

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Semillas, de Marcelo Engster

Brasil, 2015

12:30 Documental

En el sur de Brasil, se reúnen un grupo de agricultores a trabajar en la propiedad donde producen, intercambian semillas y cocinan lo que ellos mismos plantaron. Estos guardianes producen y preservan los granos naturales y tradicionales, seleccionados y mejorados durante cientos de años por los agricultores que casi desaparecieron con la Revolución Verde.

Tabicada, de Julián Caneva

Argentina, 2014 / 9'/ Documental

Tabicada es un ensayo audiovisual sobre el rol de la fotografía y los fotógrafos en la última dictadura cívico-militar en Argentina. El falso documental expone la complicidad entre los medios hegemónicos y el gobierno militar y explora el papel crucial de los fotógrafos militantes en la documentación de lo que verdaderamente ocurrió de 1976 a 1983.

Los del suelo, de Juan Baldana

Argentina, 2014 / 109'/ Ficción

Remo e Irmina son una joven pareja que intenta sobrevivir a la persecución militar refugiándose en la selva. Ella da a luz a Marita y, como las condiciones de vida son tan precarias para la recién nacida, deciden dejarla al cuidado de una pareja de campesinos. Marita es descubierta y raptada por los militares, y ahora Remo e Irmina enfrentan un gran dilema: deben decidir si quedarse y recuperarla a riesgo de perder sus vidas o irse al exilio e intentar recuperarla desde el exterior.

SÁBADO 12 DE AGOSTO (7 PM)

CENTRO DE CINE

Ecosistema, de Iara Udijara, Tomas Raimondo

Argentina, 2014 / 7'/ Documental

Una analogía entre la ciudad de Buenos Aires y un jardín cuenta, de manera irónica, cómo los árboles y las malezas acaparan la mayoría de los nutrientes y generan una brecha inevitable con el resto del jardín que lucha por sobrevivir. Vemos una distribución desigual donde todos se ven obligados a relacionarse dentro del ecosistema.

La sargento Matacho, de William González Zafra

Colombia, 2014 / 93'/ Ficción

La Sargento Matacho cuenta la historia de Rosalba Velasco, una mujer bandolera atrapada en el espiral de violencia en Colombia durante la segunda mitad del siglo XX. Matacho encarna el amor y el odio, el deseo de paz y de venganza, la vida y la muerte, urdidos al fragor de la guerra fratricida que hasta hoy conmociona al país.

SÁBADO 12 DE AGOSTO (9 PM)

CENTRO DE CINE

The forest paper

de Sipparpad Krongraksa

Tailandia, 2015 / 4'/ Animación

Las ciudades avanzan, el cemento crece, la naturaleza es acorralada o, lo que es peor, ignorada. Un pájaro se pierde en un mundo cada vez más tecnologizado y, en un tren, un joven está más concentrado en su computadora que en el ave, a la que espanta. Pero sobreviene la catástrofe ambiental... ¿o es que aún hay tiempo para volver al bosque?

Nacido en Siria (Estreno)

de Hernán Zin

España, 2016/ 86'35"/ Documental

Desde el comienzo de la guerra civil en Siria, unas nueve millones de personas abandonaron el país; la mitad, niños. Este documental registra la vida de siete de ellos durante un año, desde su huida de Siria, su paso por campos de refugiados de Medio Oriente y su llegada a Europa hasta sus primeros seis meses en esa Tierra prometida.

FUNCIÓN ESPECIAL

DOMINGO 13 DE AGOSTO (4 PM)

CENTRO DE CINE

¡Juntos podemos enfriar el planeta!, de Eugenia Izquierdo

Argentina, 2015 / 15'/ Animación

La Via Campesina y Grain han denunciado a lo largo de los años que la agroindustria alimentaria es la responsable de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, los gobiernos del mundo no se adjudican el combate contra este problema, por lo que se está llegando a la Cumbre de diciembre en París sin resoluciones efectivas.

Castillo y el armado, de Pedro Harres

Brasil, 2014 / 13'46'' / Animación

Es una noche ventosa, Castillo debe enfrentar su brutalidad en la línea del anzuelo. ¿Qué es lo que nos tira desde el otro lado? Castillo es un trabajador portuario que transcurre sus días entre su familia y el muelle hasta que vive un desafí o. Una historia que ocurre en algún lugar entre Brasil y Uruguay con reminiscencias de Hemingway y Tim Burton.

This changes everything, de Avi Lewis

Canadá-Estados Unidos, 2015/89'/ Documental

Filmada a lo largo de cuatro años, durante más de 211 días, en nueve países y cinco continentes, Esto lo cambia todo es un intento épico de repensar el desafío del cambio climático. Dirigida por Avi Lewis e inspirada en el bestseller internacional de no ficción de Naomi Klein, Esto lo cambia todo muestra siete retratos impactantes de las comunidades afectadas por el cambio: desde la cuenca del río Powder en Montana hasta las Arenas de Alquitrán de Alberta, desde la costa de India del Sur hasta Pekín y más.

CON CINEFORO

DOMINGO 13 DE AGOSTO (7 PM)

CENTRO DE CINE

El costo humanos de los agrotóxicos, de Pablo E. Piovano

Argentina, 2014 / 12'/ Documental

La fumigación masiva con agroquímicos es un genocidio por goteo. En la última década, se triplicaron los casos de cáncer infantil y las malformaciones congénitas se cuadruplicaron. Las fotografías que tomó Pablo Piovano en Chaco, Misiones y Entre Ríos, en Argentina, revelan el costo para la salud humana actual y de las próximas generaciones.

Hija de la laguna, de Ernesto Cabellos

Perú, 2015 / 87'/ Documental

Nélida es una mujer de los Andes que habla con los espíritus del agua. El hallazgo de un yacimiento de oro amenaza con destruir la laguna que ella considera su madre. Para evitarlo, Nélida se suma a la lucha de los campesinos de la zona que temen quedarse sin agua, enfrentándose a la minera de oro más grande de Sudamérica.