García Valverde, por su parte, anotó entre otros asuntos, que la interpretación de Norma demostraba “grados de proficiencia (sic) técnica que en nuestro medio no existen o no he visto” y que constituía una “deliciosa experiencia teatral” ver a Aleandro en escena; además de lo agradable que resultaba, producto del alto nivel de profesionalismo, que los personajes pudieran hablar a voces sin chillar o resultar estridentes, o que susurraran sin dejar de ser escuchados perfectamente.