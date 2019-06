A la película hay que agradecerle su esfuerzo por no caer en el fatigoso maniqueísmo de “buenos y malos” o de “la buena y el malo”; aunque no logra evitar, en su totalidad, ser filme didáctico para que nos quede claro que las mujeres son esclavas de la maternidad, que la maternidad es una cárcel: el padre es libre, pero la madre no (como lo afirma la médica Nawal El Saadawi).