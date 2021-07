Con funciones gratuitas de ‘Qué varas mae’ Leynar Gómez inicia gira de despedida

Antes de partir a España, donde presentará uno de los galardones de los premios Platino, el actor nacional Leynar Gómez quiere despedirse del país con una gira (la primera parte gratuita) de Qué varas mae , su profundo y revelador monólogo.

El montaje teatral –escrito originalmente por el dramaturgo Danilo Montoya–, habla sobre la vida de los presos y está basada en experiencias reales. No está planteada como una obra de denuncia, sino como un reflejo de la vida de los privados de libertad.

Leynar Gómez | SERÁ EL PRIMER TICO EN PRESENTAR UN GALARDÓN EN LA GALA DE LOS PREMIOS PLATINO, EN MADRID. MAYELA LÓPEZ (Mayela López)

Con detalle, el monólogo muestra la vida de un preso dentro de una cárcel y los problemas y necesidades que viven mientras pagan su deuda con la sociedad.

La gira de Qué varas mae, patrocinada por los Centros Cívicos por la Paz del Ministerio de Justicia, arranca el próximo martes y constará de cuatro funciones gratuitas . “Presentaremos la obra en cuatro comunidades con el objetivo de llevar un mensaje de prevención sobre la violencia, el uso de las drogas y las circunstancias que pueden llevar a una persona a estar en una cárcel”, comunicó Gómez.

Las comunidades elegidas para la gira son Santa Cruz (Guanacaste) , Heredia, Guararí, y Aguas Zarcas de San Carlos.

“Es un donativo para la gente que no tiene medios para pagar. Además de todo lo que implícitamente trae la obra le voy a hablar a la audiencia sobre la importancia de ponerse metas y de que es posible hacer arte”, agregó Gómez.

En Santa Cruz la obra se presentará el 11 de julio, en Heredia el 12, en Aguas Zarcas el 13 y en Guararí el 15.

En España. Aprovechando que Gómez viajará a Madrid, con motivo de su participación en los premios Platino, la obra Qué varas mae también se presentará en tierras europeas.

Leynar Gómez | EN PLENA PRESENTACIÓN DE '¡QUÉ VARAS MAE!'.ARCHIVO (Albert Marin)

El montaje lo mostrará Gómez en cárceles de Mallorca, Málaga, Sevilla, Barcelona, Granada y Madrid.

“Con el objetivo de que me entiendan mejor, veré como utilizar términos que universalmente se puedan comprender mejor. No utilizar tantos costarriqueñismos”, explicó Gómez.

“Hay que agregar que el lenguaje en las cárceles es todavía más particular. Sucede que en Chile, donde presenté el monólogo, la audiencia captó muy bien el contenido y se debe a un fenómeno que aún no he podido descifrar. Existe como una conexión entre los privados de libertad”, finalizó.