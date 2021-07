Cartaginesa Melissa Cordero estelariza su primer filme en Estados Unidos

Una actriz costarricense, que a sus 22 años se abre paso en el cine internacional, es la protagonista de la película Blaze You Out (2013), filme que a partir del 30 de julio podrá verse en Estados Unidos.

Melissa Cordero tiene 22 años de edad. (Melissa Cordero para LN)

Se trata de Melissa Cordero , una cartaginesa que siendo una niña se mudó a Estados Unidos junto a su familia y que, tras foguearse en el mundo de las artes escénicas, ya estelariza su primer película.

“Desde el colegio, a ella siempre le gustaron muchos las artes: tocaba violín, hizo de porrista, y a los 15 ó 16 años comenzó a modelar. Luego estudió teatro y, poco a poco, se fue vinculando al mundo de la actuación”, contó su hermana, Skarleen Cordero.

En televisión, Cordero ha hecho papeles secundarios en series como The Deep End (2010), de ABC , y la independiente My Generation (2010). Por su parte, en pantalla grande, la tica ha incursionado en filmes como Spy Kids 4D (2011), 21 Jump Street (2012), Language of a Broken Heart (2011) y Ghost of Goodnight Lane (2013).

“Efectivamente, en Blaze You Out es la primera vez que es actriz principal y eso es muy bueno . Ella ya tiene otros dos proyectos más entre manos, pues no solo desea actuar, sino también producir”, agregó Skarleen sin dar más detalles.

En Blaze You Out , Melissa Cordero interpreta a Alicia, una chica de 16 años quien se ve envuelta en el mundo de la heroína, en un pequeño pueblo de Nuevo México.

“Alicia es una chica rebelde y valiente, pero sobre todo muy ingenua en el mundo tan peligroso en el que ella vive. La vida le pone muchas pruebas”, dijo Melissa al programa Viva la mañana , de la cadena Univisión.

En la cinta, Lupe, aspirante a DJ y hermana mayor de Alicia, irá al rescate de su querida familiar.

“Ambas viven en Esperanza Valley, una comunidad acechado con fuerza por la droga. En ese mundo, Alicia es testigo de un asesinato y pone en peligro a Lupe. Las dos se adentran en una aventura peligrosa”, dice la sinopsis oficial de la nueva película.

Como primer aliciente, Blaze You Out , de Mateo Frazier y Diego Joaquín López , acaba de ganar el premio Best Feature Narrative del Albuquerque Film and Media Experience (AFME) .

Blaze You Out es distribuida en los Estados Unidos por la compañía Lionsgate, para su exhibición en DVD, Netflix y bajo el sistema de On Demand.

Los directores “revelan una mirada realista y sin concesiones en un submundo despiadado, el cual no se ha visto antes”, dijeron a Variety representantes de Lionsgate .

Oportunidad. Según Skarleen Cordero, la producción de Blaze You Out está interesada en estrenar y promocionar la película en Costa Rica, pero aún no han encontrado los distribuidores locales para hacerlo.

Según el sitio DeleFoco, los productores están buscando empresas o instituciones que deseen invertir el proyecto. Para contactarse con Skarleen pueden escribir al siguiente correo: cordero.entertainment@gmail.com