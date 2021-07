Cameron Diaz, Transformers y Kirk Cameron ganan en los Razzie a lo peor del cine

Los Angeles

Cameron Diaz y Kirk Cameron recibieron el dudoso honor de ser reconocidos peor actriz y actor del año en la 35 edición de los Premios Raspberry Dorados (conocidos como " Razzies ") el sábado por la noche.

Diaz obtuvo el premio por sus interpretaciones en las comedias picantes "The Other Woman", en la que la esposa y dos amantes del mismo hombre se alían para hacer su vida miserable, y "Sex Tape", donde una pareja envía accidentalmente una grabación privada a la nube.

La versión actualizada del musical "Annie", protagonizada por Diaz en el papel de Miss Hannigan, junto con Jamie Foxx y Quvenzhané Wallis como la valiente niña de acogida, fue nombrada peor versión nueva o continuación.

Cameron, por su parte, se llevó el premio por "Kirk Cameron's Saving Christmas", una comedia ampliamente ridiculizada basada en la fe, que también fue reconocida como la peor película peor dúo en pantalla (Cameron y su ego) y peor guión.

Uno de los favoritos de los Razzie, Michael Bay, fue nombrado peor director por "Transformers: Age of Extinction" o, según fue renombrada por la organización, "Age of Ex-STINK-tion" (haciendo un juego de palabras para introducir la palabra "apestoso" — stink en inglés — en el título original). Aunque la cinta de Bay recaudó más de 1.000 millones de dólares en todo el mundo, la taquilla no evitó que la simple película de explosiones se llevase más de una victoria.

La actriz secundaria de "Transformers" Nicola Peltz se quedó sin premio, pero Kelsey Grammer no tuvo tanta suerte. El cinco veces ganador de un Emmy fue seleccionado peor actor de reparto no solo por su papel como malvado agente de contrainteligencia en la cinta, sino también por sus participaciones en "Legends of Oz", "Think Like a Man Too" y "Expendables 3".

Megan Fox, quien saltó a la fama tras participar en la saga "Transformers", fue nombrada peor actriz de reparto por su interpretación de la tenaz periodista April en "Teenage Mutant Ninja Turtles", producida por Michael Bay.

Ben Affleck fue el único que se salvó. El actor y director que ganó en 2003 por la terrible película "Gigli", fue reconocido con el premio de la redención gracias a oscarizada película "Argo" y a su actuación en "Gone Girl", de David Fincher.