Cailee Spaeny, actriz que encarna a Priscilla Presley: ‘Ella es una mujer adelantada a su época’

En el esperado biopic Priscilla, dirigido por Sofia Coppola, la actriz Cailee Spaeny se sumerge en el papel de Priscilla Presley, una figura clave en la vida del legendario Elvis.

Basada en las memorias Elvis and me, escritas por Priscilla en 1985 y que relatan el largo noviazgo y turbulento matrimonio de Elvis y Priscilla, el filme cuenta la historia de la pareja desde una base militar alemana hasta su finca de ensueño en Graceland.

Cailee Spaeny logra su primer gran rol en Hollywood con 'Priscilla'. Antes había actuado en 'The Craft: Legacy' (2020), 'Pacific Rim Uprising' (2018) y 'Bad Times at the El Royale' (2018) Foto: Mubi

En exclusiva con Viva, Cailee Spaeny comparte sus reflexiones sobre interpretar a un nombre histórico como Priscilla. “Son muchos los sentimientos que conlleva un personaje así de complejo”, adelanta Spaeny.

La fama desde los ojos de Priscilla

Priscilla Presley, recordada por ser la esposa del legendario músico Elvis Presley, ha sido una figura tan relevante como enigmática en la historia de la música y el entretenimiento. Nacida el 24 de mayo de 1945 en Brooklyn, Nueva York, Priscilla Ann Wagner, antes de su matrimonio con el Rey del Rocanrol, ya mostraba signos de una vida destinada a la fama.

A los 14 años, Priscilla conoció a Elvis en Alemania, cuando el cantante se vio obligado a realizar su servicio militar. Allí, ella vivía con su padre, quien era parte de la armada de los Estados Unidos.

Su romance con Elvis comenzó en 1959 y, a pesar de la diferencia de edad (tenían diez años de distancia), el amor floreció hasta su matrimonio en 1967.

'Priscilla' es una gran contendiente para la próxima temporada de premios, como los Óscar y los Globos de Oro. Foto: cortesía Mubi

Priscilla, eso sí, no solo fue la pareja de Elvis, sino una influencia significativa en su vida y carrera. Si bien su relación sufrió altibajos, ella desempeñó un papel crucial en la gestión de la imagen de El Rey y en la preservación de su legado después de su prematura muerte, en 1977.

Además de su vínculo con Elvis, Priscilla ha forjado su propio camino. En 1985, publicó su autobiografía titulada Elvis and Me, revelando detalles íntimos de su vida con el músico, que ahora son el caldo de cultivo para la película que se estrena pronto en salas.

La idea de hacer un filme era inevitable, pues el libro se convirtió en un éxito de ventas y ofreció una visión profunda de la relación y la vida privada de la pareja.

Más tarde, Priscilla continuó diversificando sus intereses. Participó en producciones cinematográficas y televisivas y fue pieza clave para el establecimiento de Graceland (la finca de ensueño en la que vivió con Elvis) como destino turístico, permitiendo a los fanáticos de todo el mundo sumergirse en la vida y la historia de su exmarido. Actualmente, a los 78 años, se mantiene como una figura de interés en el mundo del entretenimiento, tanto como para que su vida sea el foco de una nueva película.

Presley llega a la gran pantalla en la piel de Cailee Spaeny, una actriz que venía apareciendo en Hollywood en películas de no tanto peso, como The Craft: Legacy (2020), Pacific Rim Uprising (2018) y Bad Times at the El Royale (2018). Es hasta Priscilla que tiene su gran oportunidad.

Esta intérprete, nacida en Springfield, Missouri, está al frente del último gran estreno del 2023. Sobre este reto, la actriz detalló distintas vertientes que involucró su estudio de personaje. A continuación, compartimos extractos de la conversación que la estadounidense sostuvo con Viva, donde destacó algunos de los temas nucleares del filme, así como momentos que la marcaron en esta producción.

La soledad

En medio de la fama, el frenesí mediático, las giras y los contratos, parecía que Elvis y Priscilla estaban rodeados de personas en todo momento, pero el filme se encarga de mostrar cómo esa percepción de gentío era algo superficial. “Priscilla podía no estar sola en una habitación, pero sí se sentía sola. Son sentimientos genuinamente inimaginables porque uno pensaría que la fama te da otra visión de vida. Esa soledad queda muy enmarcada con esos colores azules que inundan la película durante todo el metraje”, expresa.

Jacob Elordi encarna a un joven Elvis Presley, en el momento de su vida en que se casa con Priscilla, interpretada por Cailee Spaeny. Foto: cortesía Mubi

Tener un crush

Spaeny cuenta que el hecho de tener un crush (una persona a la que se admira demasiado) fue algo que le llamó la atención. En la película se muestra cómo Priscilla quedó asombrada ante el personaje que significaba Elvis. Ella hace su propia similitud con la vida real. “Cuando era adolescente yo tenía un gran crush con la banda One Direction. Era todo para mí. Pensar en eso me hizo reflexionar sobre cómo la gente veía a Elvis en aquella época, ya que él fue el verdadero primer rockstar de todos los tiempos”, dijo la actriz, de 25 años.

Que Priscilla hable poco

Aunque el biopic lleva su nombre, lo cierto es que el personaje de Priscilla Presley habla mucho menos que Elvis. Para la actriz, tal decisión fue un acierto porque ayuda a retratar cómo era la personalidad de ella y cómo también se sentía abrumada por el mundo que se construía alrededor suyo. “Fue algo muy inteligente que hizo Sofia Coppola (directora y guionista) y que además significaba un reto mayúsculo para mí, porque tenía que apoyarme más en mi lenguaje corporal y no tanto en los diálogos”, afirma.

La sinceridad del material base

Para Spaeny, la película es fenomenal por el caldo de cultivo con el que cuenta. El filme está inspirado en la biografía escrita por la propia Priscilla, de la cual brota una gran honestidad. “Fue muy impactante leer el libro y ver cómo Priscilla abre puertas de habitaciones y espacios privados donde pasan cosas muy íntimas, cosas que incluso cualquier persona hubiera dudado en compartir. Ella tuvo una valentía tremenda al decirlo, además de que el libro está muy bien escrito y queda en evidencia su resiliencia y fortaleza. Ella fue una mujer adelantada a su época”, dice Spaeny.

Priscilla y Elvis Presley se casaron en 1967 y se divorciaron en 1973. Cuatro años después, el artista falleció. Foto: Frank Carroll (FRANK CARROLL/SYGMA)

Conocer a Priscilla

Para la construcción de su personaje, Spaeny tuvo la oportunidad de compartir varias conversaciones con la propia Priscilla Presley, a quien recuerda como un ser humano espléndido y que además no paró de agradecer por la oportunidad de retratarla en la pantalla grande. “Ella es una persona espectacular, que se ve que ha visto y vivido muchísimo y que tiene el don de la palabra y un carisma muy bello. Nunca imaginé en mi vida poder conversar con una leyenda de esa categoría”, cuenta la actriz.

Trabajar con su ídolo

Como si no hubiera bastado con poder entablar una relación con Priscilla Presley, Spaeny asegura que esta experiencia fue jugosa por partida doble, porque cumplió el sueño de ponerse a las órdenes de la aclamada directora Sofia Coppola, aplaudida por filmes como Las vírgenes suicidas (1999), Lost in translation (2003), María Antonieta (2006) y La Seducción (2017).

