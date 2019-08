Luego del estreno de Burn the Stage (2018), que recaudó $18,5 millones en el mundo y estableció un nuevo récord de taquilla en películas basadas en giras musicales, y de Love Yourself in Seoul (2019), finalmente llega a nuestro país el nuevo filme que muestra el lado más íntimo de la agrupación –al menos hasta ahora–, luego de que BTS finalizara su tour Love Yourself en la mágica París, tras presentarse en 12 ciudades.