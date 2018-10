Antes del cine yo había trabajado en el teatro, una experiencia que me ayudó mucho para lo que pasó después. Básicamente, me encontré a una persona que me ayudó a meterme en ese mundo en México, un país del que no sabía mucho, pero donde decidí echarme al agua sin saber nadar. Mi espíritu alemán tuvo que ver mucho, porque era muy tozuda y me gustaba el reto.