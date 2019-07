Apollo 11 no es una producción audiovisual más sobre la llegada a la luna. Este trabajo, que solo se exhibirá del 25 al 28 de julio en algunas salas Cinépolis del país, es una excelente oportunidad para mirar el pasado y soñar con lo que puede llegar a hacer el hombre o la mujer en un futuro no muy lejano en el espacio exterior.

Aquí le compartimos otras opciones de películas, documentales y series que hacen un repaso exhaustivo de la llegada del hombre a la Luna y del impacto que esto ha tenido en nuestra sociedad, según las recomendaciones de The New York Times y Space :

Película: Stowaway to the Moon

Película: The Right Stuff

