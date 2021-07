Adam Levine, vocalista de Maroon 5, actuará en la gala de los Oscar

Los Ángeles

El vocalista de la banda Maroon 5, Adam Levine, actuará en la 87 edición de los Oscar, informó este lunes la Academia de Hollywood en un comunicado.

La voz de Adam Levine fue la encargada de convertir en pieza acústica la canción de Pharrell, 'Happy'. (Reproducción.)

Levine interpretará Lost Stars, de la película Begin Again, nominada como mejor canción original, una categoría donde competirá frente a Everything Is Awesome (The Lego Movie), Glory (Selma), Grateful (Beyond the Lights) y I'm Not Gonna Miss You (Glen Campbell...I'll Be Me).

"Adam Levine es un artista excepcional y dinámico. Estamos encantados de que debute en el escenario de los Oscar este año", indicaron Craig Zadan y Neil Meron, productores de la ceremonia.

Levine debutó como actor en Begin Again, una cinta dirigida por John Carney y protagonizada por Keira Knightley y Mark Ruffalo.

Birdman, con nueve nominaciones, es la gran favorita para estos galardones junto a The Grand Budapest Hotel con el mismo número de candidaturas.

También parte con grandes opciones The Imitation Game (ocho candidaturas), mientras que American Sniper y Boyhood aspiran a seis premios.

La 87 edición de los Oscar se celebrará el próximo 22 de febrero en el Teatro Dolby de Hollywood (California) y será televisada en directo por el canal ABC.