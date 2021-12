Actriz panameña encontró audición en Facebook, aplicó y ahora se luce en filme de Steven Spielberg

Ilda Mason dejó hace ocho años su natal Panamá y se instaló en Estados Unidos buscando una carrera artística, pues al igual que en el resto de la región centroamericana, destacar no es tan fácil.

Sin embargo, fue hasta este 2021 que finalmente pudo ver su rostro en un filme de Hollywood. La panameña consiguió el papel de Luz en el largometraje musical que actualmente se exhibe en el cine, Amor sin barreras, la versión del clásico West Side Story de Steven Spielberg para Disney y que narra una historia de rivalidades y amor juvenil ocurrida en la ciudad de Nueva York, en 1957.

En entrevista con La Nación, la actriz habló sobre su inesperado debut en el cine, lo que pensaba cada vez que saludaba a Spielberg, el talento en la región y sus proyectos a futuro.

Steven Spielberg fue quien le dio la oportunidad que tanto esperó Ilda Mason. (Captura Instagram)

—¿Cómo se dio la oportunidad de participar en Amor sin barreras?

—En el 2018 respondí a un casting abierto, tenía que mandar un par de canciones y ya, entonces las envié. Este casting me llegó a través de Facebook, de amigos que me decían: ‘Tú tienes que estar en esta película, audiciona’ y y así lo hice.

“A partir de ahí hubo varias llamadas de vuelta para leer el personaje de Anita y hacer escenas, meses después me llamaron para una audición de baile y luego tuve una llamada final en la que me decían: ‘Querida Ilda, a Steven Spielberg le ha encantado tu audición y quisiera verte trabajar en persona’... El sentimiento que tuve ese día fue como de: ‘mi vida está completa’.

“De ahí no supe nada más hasta seis meses después, cuando me llamaron para decirme que sí iba a estar en esta película. Así que este proceso tardó más de un año y algo muy curioso fue que la primera audición la hice en Panamá y mi papá fue el que me ayudó, él ponía todo, él colocó el piano y demás”.

Ilda Mason tiene 32 años, es panameña pero vive en Estados Unidos desde hace ocho años. (Captura Instagram)

—¿Cómo fue la experiencia de trabajar al lado de Steven Spielberg?

—Fue un sueño hecho realidad el poder llegar cada mañana y decirle ‘Good Morning, jefe’, y yo le decía jefe porque para mí era un honor trabajar con él. Y él me decía: ‘Good Morning, Ilda’, y yo solo me decía: ‘What? Steven Spielberg sabe mi nombre’ y sí, obviamente se lo sabía, pero es que era como: ‘What?’.

“Y fue tan bonito porque no puedo parar de decir lo increíble que es como persona, pues además de ser tan galardonado, tan legendario como es, es un ser humano maravilloso, muy sencillo, muy amable, con los pies en la tierra, se toma el tiempo para destacar personas frente a la cámara. Fue muy inspirador, me enseñó mucho y fue increíble poder saber que además de ser tan grande, también es un humano tan impresionante”.

—¿Qué tan difícil fue interpretar a Luz, se identificó con el personaje?

—Creo que yo soy muy chispa y dejo mis emociones a flor de piel, eso se lo pasé a Luz para que diera un contraste bonito a mis compañeras Ariana DeBose y Ana Isabelle, que son fuerza de la naturaleza, igual que Rachel Zegler. Pero creo que lo que más me gustó de mi personaje fue mostrar diferentes colores que tenemos como mujeres latinoamericanas.

Ilda Mason (izquierda) tiene una amplia trayectoria en teatro musical. (Disney)

—Le da ese ingrediente latino y centroamericano a la película...

—Sí, y además de eso, después de hacer audición pero antes de saber que había quedado, yo me decía: ‘si hubiera hecho tal cosa o tal otra’, pero al final del día entendí que ser yo misma fue suficiente y creo que es algo que todos tenemos que saber: lo que nosotros tenemos es especial y el tratar de ser alguien más le resta a esta magia que uno lleva por dentro.

“Esta oportunidad no solo ha sido increíble para mí, sino para Centroamérica y Latinoamérica, para darnos cuenta de que sí es posible llegar a este nivel, de poder contar nuestra historia y de que la industria del cine y la televisión vean los colores de lo que significa ser latino: no todos somos iguales, no todos tenemos la misma historia, al contrario, tenemos una historia tan rica y diversa que esto solo va a traer cosas buenas y abrir muchas puertas. Ojalá que el mundo nos conozca por la hermosa cultura que tenemos.

—¿Qué le dicen en Panamá?

—Están muy emocionados, tan ilusionados y tan orgullosos que me hacen querer llorar porque para mí es un gran honor poder representar a mi país en algo tan grande como es esta película, especialmente representando un personaje que es latinoamericano. Ellos están muy felices y de verdad me han apoyado muchísimo, la verdad no tengo palabras para todo esto.

—Este es su debut en el cine, es la primera película en la que participa, ¿Qué significado tiene a nivel personal?

—Es que es mi primer filme, entonces significa el principio de mi carrera como actriz, o al menos eso espero. Yo he hecho mucho teatro musical pero me vine a Estados Unidos hace ocho años con el sueño de estar en cámaras, actuar, contar historias... Así que ahora mismo estoy muy pendiente, con muchas ganas y con mucha hambre de poder continuar haciendo esto. Sé que el camino puede no ser fácil, pero nunca lo ha sido y de verdad que todo el proceso es delicioso porque es lo que nos forma como personas y como artistas, y espero que esta película sea solo el comienzo.

—West Side Story es un clásico en el cine y en el teatro ¿la había hecho en teatro musical?

—Sí, participe en la versión original de la obra en dos ocasiones (interpretando a Francisca y a Rosalia), la tercera vez fue filmando la película y ahora hay una cuarta vez, pues hice mi debut en Broadway con una versión completamente distinta, hecha para tiempos modernos contando la misma historia y llevando el mismo mensaje. Es decir, he podido hacer un poquito de todo en esta historia y eso también es muy bonito.