Actriz Mary Tyler Moore falleció a los 80 años

La actriz estadounidense Mary Tyler Moore falleció este miércoles en compañía de su esposo y de sus amigos, según informó su representante, Mara Buxbaum.

La sobresaliente artista estaba luchando contra diabetes tipo 1, enfermedad que le fue diagnosticada desde los 33 años. Además, en el año 2011 fue sometida a una cirugía en el cerebro. Según el portal TMZ, sus familiares y personas más cercanas la acompañaron estos últimos días en el centro médico en el que estuvo hospitalizada, en Connecticut.

Mary Tyler Moore falleció a los 80 años (AP)

TMZ también mencionó que fuentes cercanas a Moore dijeron que ella estuvo con respirador artificial la última semana.

"Hoy, nuestra amada Mary Tyler Moore falleció a la edad de 80 años en compañía de sus amigos y su amado esposo por 33 años, el Dr. S. Robert Levine", expresó su representante. "Una actriz pionera, productora y apasionada defensora de la Fundación para la Investigación de la Diabetes Juvenil, Mary será recordada como una valiente visionaria que cambió el mundo con su sonrisa", añadió.

Trayectoria. Moore saltó a la fama en la década de 1960 como la exhausta esposa Laura Petrie en The Dick Van Dyke Show.

En los 70, fue una de las primeras heroínas de la TV como estrella de The Mary Tyler Moore Show. En la época en que salió al aire era una mujer radical: soltera, independiente y que seguía su sueño de ser reportera de televisión.

Van Dyke dijo que trabajar con la "hermosa, brillante y talentosa" Moore fue "pan comido sin esfuerzo". El actor afirmó en 2012 –durante la gala de los premios del Sindicato de Actores (SAG), donde Moore recibió un homenaje a su carrera– que al comienzo tenía dudas sobre esta actriz de 20 y tanto años y se preguntaba: "¿Podrá hacer comedia?".

Dick Van Dyke Mary Tyler Moore Dick Van Dyke y Mary Tyler Moore posan con los Emmy que ganaron en 1964 como mejor actor y actriz de una serie de televisión. (AP)

Resultó, dijo, que podía hacer "de todo". Bailó, cantó, hizo payasadas, además de tener una química tan perfecta tras la pantalla que muchos televidentes se preguntaron si la pareja estaba casada en la vida real.

En la gran pantalla, Moore protagonizó con Elvis Presley Change of Habit (Cambio de hábito) y con Julie Andrews, Thoroughly Modern Millie (Millie, una chica moderna, 1967).

Fue nominada al Óscar por su papel en el drama dirigido por Robert Redford, Ordinary People (Gente como uno y Gente corriente, 1980). Recibió varios premios Emmy por su trabajo en televisión y ganó un Tony por su trabajo en el musical de Broadway Whose Life Is It Anyway.

También, la revista Time calificó a The Mary Tyler Moore Show como uno de los 17 programas que cambiaron la televisión.