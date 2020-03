Pocos saben que antes de ser parte de El exorcista , von Sydow trabajó en la película The Greatest Story Ever Told (1965) de George Stevens, una épica dedicada a la vida de Jesuscristo. El papel del actor sueco era nada menos que el del Nazareno.

En la cinta francesa The Diving Bell and the Butterfly (2007), conocida como La escafandra y la mariposa , Von Sydow encarna al padre del protagonista. Este papel le marcó especialmente pues afirmó en varias entrevistas que interpretar a un padre de familia complicado, le recordó su propia infancia con su padre y todos los problemas que nunca solucionó con él