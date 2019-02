-Claro (ríe). Estamos en un momento en el que muchas veces me pregunto cuándo fue que nos volvimos tan locos todos. Te lo juro que me pasa aquí, en México, que abro Twitter y ya me da hasta miedo, porque la actualidad está realmente tremenda y siempre es como una ruleta lo que te puedas encontrar no solo en esta red social, sino cuando sales a la calle.