Chuck Norris y el día que celebró su cumpleaños en Costa Rica

Chuck Norris nació el 10 de marzo. Hace un par de semanas festejó su cumpleaños 86 y, hace dos décadas, visitó Costa Rica para hacer los mismo.

El actor y maestro de artes marciales Chuck Norris murió este jueves 19 de marzo, a los 86 años. La noticia de su fallecimiento conmovió al mundo del cine y la televisión, especialmente a los fans de sus películas y de la exitosa serie Walker, Texas Ranger, que protagonizó con gran éxito.

La familia fue la encargada de confirmar el deceso, pero no dio detalles de qué sucedió con el intérprete, después de que el jueves 19 marzo fuera internado de emergencia en un hospital en Hawái.

Chuck Norris y su cumpleaños en Costa Rica

En marzo del 2005 el afamado artista festejó su cumpleaños número 65 en Costa Rica, así quedó registrado en una nota que publicó La Nación.

Norris, quien nació el 10 de marzo, celebró durante un fin de semana en las playas del Pacífico costarricense.

El actor Chuck Norris, famoso por sus papeles en el cine de acción y en la serie 'Walker, Texas Rangere', falleció este 19 de marzo a los 86 años. (AFP)

El intérprete aterrizó en suelo tico el sábado 12 de marzo de ese año, acompañado por su esposa Gena y cuatro amigos. El lugar elegido para su festejo fue playa Manuel Antonio, en Quepos.

“Conocido por sus papeles de héroe y, especialmente, por ser el protagonista de la serie Walker, Texas Ranger, Norris y sus acompañantes decidieron visitar a su amigo Harry Bodaan, dueño del hotel La Mansión”, explicó la nota.

Cabe destacar que Bodaan es imputado por el delito de homicidio en el caso de la muerte de la anestesióloga María Luisa Cedeño, que ocurrió en el 2020 en dicho hotel. El empresario debe someterse a un segundo juicio donde se resuelva su posible participación en el crimen, pues el primer debate fue anulado y se ordenó un nuevo contradictorio.

“Estoy muy tenso y necesito relajarme. Este será mi regalo de cumpleaños, quiero ver la naturaleza del lugar”, manifestó Norris durante su estancia en suelo nacional.

Según había dicho Bodaan, el parque Manuel Antonio fue cerrado para que el actor pudiera recorrerlo sin problemas. El artista quedó impresionado por los perezosos y los monos, así como por la belleza y verdor del lugar.

Norris practicó canopy y aseguró que regresaría a nuestro país con sus hijos.