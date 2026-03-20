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Chuck Norris y el día que celebró su cumpleaños en Costa Rica

El artista, ícono del cine y la televisión de acción, disfrutó de las bellezas de nuestro país. Aquí recordamos lo que pasó

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Por Jessica Rojas Ch.
Chuck Norris falleció el 19 de marzo. Su nombre real era Carlos Ray Norris y su apodo nació durante su etapa militar en Asia.
Chuck Norris nació el 10 de marzo. Hace un par de semanas festejó su cumpleaños 86 y, hace dos décadas, visitó Costa Rica para hacer los mismo. (Instagram)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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