Chuck Norris: ¿Qué se sabe sobre la muerte del actor? Esto dijo la familia

El actor estadounidense Chuck Norris falleció tras ser internado de emergencia en un hospital en Hawái.

El cine y la televisión internacionales despertaron este viernes 20 de marzo con la lamentable noticia de la muerte de Chuck Norris, ícono del género de acción, quien falleció a los 86 años.

La información tomó por sorpresa a muchos, pues aunque este jueves 19 trascendió que el intérprete de la serie Walker, Texas Ranger, había sido internado de emergencia en un hospital en Hawái, también se dijo que estaba estable y hasta de buen ánimo.

La hospitalización ocurrió tras un incidente médico que sufrió el artista, el cual no fue precisado.

Un día después, fue la propia familia la que confirmó en las redes sociales del intérprete que había fallecido, la mañana del jueves.

“Es con gran pesar que nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana”, publicaron en Instagram.

Los familiares no ahondaron en las causas del deceso y pidieron privacidad al público y a los medios de comunicación. “Nos gustaría mantener las circunstancias en privado, por favor, sepan que estaba rodeado de su familia y que estaba en paz”, escribieron en el comunicado.

Hicieron además un repaso por la carrera artística y deportiva de Norris, pero no dejaron por fuera lo que para ellos significó como esposo, padre, abuelo y hermano.

“Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó un impacto duradero en tantas vidas”, manifestaron.

“En estos momentos de duelo, les pedimos amablemente que respeten la privacidad de nuestra familia. Gracias por compartir su amor con nosotros. Con cariño, la familia Norris”, finalizaron.