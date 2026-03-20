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Chuck Norris: ¿Qué se sabe sobre la muerte del actor? Esto dijo la familia

El artista, ícono del cine y la televisión de acción, falleció a los 86 años este jueves 19 de marzo

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Por Jessica Rojas Ch.
Chuck Norris
El actor estadounidense Chuck Norris falleció tras ser internado de emergencia en un hospital en Hawái. (AFP)







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Chuck NorrisWalker, Texas Ranger
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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