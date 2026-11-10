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César Millán advierte sobre el error más común en casa: ‘No existe un mal perro, solo dueños que no comprenden sus necesidades’

Tratar a las mascotas como humanos es un error, dice Millán, porque requieren actividad, disciplina y afecto en ese orden

César Millán sostiene que educar a un perro requiere ejercicio y límites claros antes que afecto constante, y que el comportamiento del animal suele reflejar las dinámicas del hogar.
César Millán sostiene que educar a un perro requiere ejercicio y límites claros antes que afecto constante, y que el comportamiento del animal suele reflejar las dinámicas del hogar. Eyleen Vargas Davila
El Tiempo Colombia