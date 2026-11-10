César Millán advierte sobre el error más común en casa: ‘No existe un mal perro, solo dueños que no comprenden sus necesidades’

Durante años los perros pasaron a ser un miembro más de la familia. Sin embargo, existe una diferencia determinante entre estimar a un animal de compañía y darle trato de persona.

Esa advertencia la lanzó el adiestrador canino César Millán, de 57 años. El experto es reconocido por sus programas de televisión sobre comportamiento y rehabilitación animal.

Para Millán, la raíz de los problemas de conducta no está en la naturaleza del animal, sino en la incapacidad de los tutores para interpretar sus demandas básicas.

El especialista señaló que el inconveniente surge cuando las personas trasladan sus propias necesidades emocionales al animal.

Según su criterio, el cariño aislado no basta para construir una convivencia armónica. De hecho, el perro funciona como un espejo del hogar: si en el entorno familiar reinan la ansiedad, el estrés o la inconsistencia, el animal manifestará esos mismos desbalances en su conducta cotidiana.

Para el entrenador, humanizar a un canino consiste en proyectar en la mascota las urgencias y los patrones de relación propios de los seres humanos.

Millán aclaró que no hay falta en brindar amor a una mascota; sin embargo, primero se debe permitir el desarrollo natural de la especie. Tampoco basta con tener un animal que obedezca comandos básicos como sentarse o dar la pata: un perro puede responder a órdenes y aun así carecer de estabilidad emocional si no cuenta con socialización adecuada y rutinas predecibles.

El adiestrador resumió la fórmula de la estabilidad animal en tres pilares. El perro requiere ejercicio, disciplina y afecto, en ese orden riguroso. Los dos primeros puntos benefician directamente al animal. En cambio, las demostraciones de afecto responden más a una necesidad de los dueños.

Dar cariños de forma constante no cubre las demandas de la mascota. Muchos propietarios entregan solo cariño y omiten las reglas y la actividad física. Esa falta de normas y movimiento provoca un desequilibrio en la conducta del animal.

Incluso en momentos cotidianos, como al regresar a casa, acariciar a la mascota mientras salta descontrolada refuerza la sobreexcitación en lugar de premiar la tranquilidad.

Para César Millán, humanizar a un perro consiste en proyectar en la mascota las urgencias y los patrones de relación propios de los seres humanos. (ChatGPT/Generada con IA)

Para mantener el balance en su hogar, tome en cuenta estas recomendaciones clave del especialista:

Quiera a su mascota, pero déjela actuar conforme a su naturaleza.

Aplique la secuencia de ejercicio, disciplina y afecto en ese orden riguroso.

de ejercicio, disciplina y afecto en ese orden riguroso. Evite anteponer sus urgencias emocionales a las prioridades del perro.

a las prioridades del perro. Combine siempre el cariño con reglas firmes y rutinas de movimiento físico.

de movimiento físico. Recuerde que el afecto continuo no suple las exigencias básicas del canino.

del canino. Distinga la obediencia del equilibrio emocional: enseñe límites y previsibilidad, no solo trucos.

enseñe límites y previsibilidad, no solo trucos. Revise sus propios estados emocionales; el perro suele reflejar la energía y las tensiones del entorno familiar.

el perro suele reflejar la energía y las tensiones del entorno familiar. Premie la calma y no el desborde: espere a que el perro tenga las cuatro patas en el suelo y esté tranquilo antes de saludarlo o darle atención.

La información la recopiló Todo Noticias con base en entrevistas dadas a los medios estadounidenses Pittsburgh Post-Gazette, Shepherd Express y ABC News.