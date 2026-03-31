Viva

Céline Dion confirma su regreso a los escenarios tras años de lucha contra enfermedad neurológica

La artista canadiense volverá a los conciertos en setiembre y octubre con un espectáculo especial

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya y AFP
Céline Dion fue la encargada de cerrar la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos París 2024.
Céline Dion fue la encargada de cerrar la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos París 2024. (AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Céline Dion
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.