Céline Dion confirma su regreso a los escenarios tras años de lucha contra enfermedad neurológica

Céline Dion fue la encargada de cerrar la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos París 2024.

La estrella canadiense Céline Dion confirmó este lunes su retorno a los escenarios con una residencia de 10 presentaciones en París, programadas para los meses de setiembre y octubre.

Dicho anuncio marca el fin de un prolongado retiro forzado al que tuvo que someterse Dio debido a complicaciones de salud que la mantuvieron alejada del escenario por varios años.

“Este año voy a recibir el mejor regalo de toda mi vida. Voy a tener la suerte de ir a verlos y de poder cantar para ustedes”, declaró la intérprete de 58 años a través de un mensaje de video publicado en su cuenta de Instagram.

Para celebrar su cumpleaños, la artista oficializó la noticia mediante un emotivo video proyectado sobre la estructura de la Torre Eiffel.

Ante la mirada de cientos de admiradores congregados al pie del icónico monumento parisino, la cantante puso fin a la incertidumbre mientras de fondo se escuchaba su versión de Himno al amor, pieza inmortalizada por Édith Piaf.

La salud de la artista ha mostrado una notable mejoría en su lucha contra el síndrome de la persona rígida, una patología neurológica incurable que provoca espasmos y rigidez muscular.

Debido a esta condición, Dion se vio obligada a suspender su última gira mundial, el Courage World Tour, en 2019.

“Estoy tan contenta. Me siento bien, fuerte, superemocionada, obviamente también un poco nerviosa, por supuesto, pero sobre todo estoy muy agradecida con todos ustedes” , añadió la cantante, quien actuará en el Paris La Défense Arena, un recinto con capacidad para unos 40.000 espectadores.

La artista aprovechó su vasta experiencia en este formato, tras 16 años de espectáculos en Las Vegas, para diseñar esta minirresidencia. Según un comunicado oficial, las presentaciones rendirán homenaje a sus mayores éxitos tanto en francés como en inglés.

La puesta en escena y escenografía correrán a cargo del director artístico Willo Perron, reconocido por ser el artífice de la última gira mundial de Beyoncé.

Este anuncio, realizado tras una campaña de comunicación milimetrada, reafirma la resiliencia de la estrella seis años después de su retiro obligado.

Pese a las dificultades, la ganadora de cinco premios Grammy ya había sorprendido al mundo en julio del 2024, durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París. En aquella ocasión, interpretó desde la Torre Eiffel el Himno al amor en un final apoteósico.

Tras la preventa que iniciará el 7 de abril, la venta general de entradas para ver a la estrella en la capital francesa se abrirá el 10 de abril.