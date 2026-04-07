Carolina Jaikel se sincera tras entrevista con Lizeth Castro y lanza este mensaje a la periodista

Bryan Ruiz y su esposa, Carolina Jaikel, compartieron los detalles de su lucha emocional y física contra un cáncer de pulmón en fase 4.

Carolina Jaikel protagonizó una exclusiva y reveladora entrevista con Lizeth Castro, en el programa digital de la periodista, llamado Desde el alma. Allí, Jaikel habló como nunca lo había hecho sobre su proceso de lucha contra el cáncer.

La conversación, en la que también participó Bryan Ruiz, tuvo un gran impacto en el público y, al parecer, también en Carolina. Recientemente, la empresaria se sinceró sobre lo que ha vivido tras la entrevista y hasta le mandó un mensaje especial a Castro.

A través de una publicación en su Instagram, la esposa del exjugador de Alajuelense mostró su gratitud con la comunicadora, recordada por su paso por Teletica.

“Gracias a todos por sus muestras de amor a raíz de la entrevista. Lizeth Castro, sos un instrumento de Dios, ponés tus dones del periodismo a los pies de Él”, escribió Jaikel.

“Ustedes me escriben dándome las gracias por mis palabras y lo que ustedes no saben es que su amor y oraciones me acercaron a mí a Dios. Yo voy a estar eternamente agradecida”, agregó.

Finalmente, como acostumbra en sus mensajes marcados por su fe, hizo una sentida reflexión al asegurar que todos son “hilitos de amor”.

“Esos hilitos de amor mueven el mundo y qué bendición darnos cuenta de que todos los días tenemos el poder y el privilegio de poder ser ese hilito de amor para alguien más. Esa es la expresión más pura del amor de Dios. Que Dios los bendiga”, concluyó.