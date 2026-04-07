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Carolina Jaikel se sincera tras entrevista con Lizeth Castro y lanza este mensaje a la periodista

La esposa de Bryan Ruiz se refirió a la reconocida comunicadora tras participar en su programa ‘Desde el alma’

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Por Juan Pablo Sanabria
Bryan Ruiz y su esposa, Carolina Jaikel, compartieron los detalles de su lucha emocional y física contra un cáncer de pulmón en fase 4.
Bryan Ruiz y su esposa, Carolina Jaikel, compartieron los detalles de su lucha emocional y física contra un cáncer de pulmón en fase 4. (Captura de pantalla)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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