Cantantes argentinos visitaron Costa Rica y quedaron sorprendidos con un ‘peligro’ que nadie les advirtió

Lucas y Mateo son hermanos gemelos, originarios de Argentina, que se dedican a la música. También crean contenido en redes sociales, donde recientemente han compartido detalles de su estadía en Costa Rica.

Los gemelos y artistas argentinos Lucas y Mateo llevan varias semanas de estar de viaje por Costa Rica. Durante su aventura turística, que se ha centrado en las playas del país, encontraron el paraíso natural que esperaban, pero se toparon con una realidad que desconocían completamente.

En un reciente video que subieron a TikTok, los hermanos aseguraron que nadie les contó sobre el gran peligro que, para ellos, existe en suelo tico. Pero no se trata de inseguridad, ni siquiera de alguna serpiente venenosa o un animal que ponga en riesgo su integridad.

Según los cantantes, el peligro que han encontrado es la movida vida nocturna que existe en Santa Teresa y otros lugares similares que han visitado. “Si nos hubieran dicho antes de venir a Costa Rica, lo peligroso que es que todos los días tenés algo para hacer...”, afirmó uno de los cantantes.

Mientras caminaban por una zona costera, en chancletas y ropa playera, ambos contaron con asombro que las actividades para divertirse durante la noche son muy variadas.

“Todos los días pinta salir a tomar algo, o hay un boliche que se pone, o un bar, una fiesta o un karaoke, salsa o lo que sea. Esto es realmente vida”, dijo uno de los argentinos.

A lo que su hermano agregó: “Creo que podés salir todos los días, pero desde el miércoles hasta el domingo es una locura. Realmente te da FOMO (sensación de no querer perderse algo bueno) quedarte en tu casa, como que no querés quedarte en tu casa”.