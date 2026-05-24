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Cantantes argentinos visitaron Costa Rica y quedaron sorprendidos con un ‘peligro’ que nadie les advirtió

Los artistas sudamericanos se mostraron sorprendidos en un video subido a su cuenta de TikTok

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Por Juan Pablo Sanabria
Lucas y Mateo, artistas argentinos en Costa Rica
Lucas y Mateo son hermanos gemelos, originarios de Argentina, que se dedican a la música. También crean contenido en redes sociales, donde recientemente han compartido detalles de su estadía en Costa Rica. (Tomada de redes sociales)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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