Cantante desafía orden y canta himno de Estados Unidos en español durante juego de béisbol en Los Ángeles

Nezza, una cantante e influencer estadounidense con raíces colombianas y dominicanas, interpretó el himno nacional de Estados Unidos en español durante un partido de los Dodgers de Los Ángeles, a pesar de una prohibición expresa de no hacerlo en otro idioma que no fuera inglés.

El hecho ocurrió el sábado 14 de junio en el Dodger Stadium, minutos antes del inicio del juego entre los Dodgers y los Giants, que terminó con marcador de 11 a 5 a favor del equipo local.

Frente a una multitud, Nezza, nombre artístico de Vanessa Hernández, cantó en español como acto de protesta simbólica.

La artista publicó un video en TikTok e Instagram en el que se escucha a un miembro del personal del estadio indicarle que la interpretación debía hacerse únicamente en inglés.

En el mismo material, se observa el momento exacto en que entona la versión en español del himno. Sobre las imágenes, incluyó un texto que indica: “Entonces lo hice de todos modos”.

Nezza explicó posteriormente que esta versión del himno fue creada en 1945 por orden del Departamento de Estado estadounidense durante el mandato del presidente Franklin D. Roosevelt. El objetivo original fue fortalecer vínculos con América Latina.

La cantante de 30 años relató que su decisión se motivó por las acciones recientes del ICE, la agencia de inmigración estadounidense, en la ciudad de Los Ángeles, donde han tenido lugar varias manifestaciones contra las políticas migratorias del expresidente Donald Trump. Entre esas acciones, se incluyó la movilización de 700 efectivos militares para contener las protestas.

Nezza afirmó que su interpretación buscó dar voz a quienes se sienten excluidos y que se sintió orgullosa de desobedecer la orden del equipo.

También mencionó que sus padres, inmigrantes naturalizados, fueron su principal inspiración para realizar este acto. La artista dijo no poder imaginar una situación en la que hubiese sido separada de ellos durante su infancia.

El equipo de los Dodgers no ofreció declaraciones públicas sobre lo sucedido. No obstante, un vocero indicó al periódico Los Angeles Times que la presentación no generará repercusiones para la artista y que ella será bienvenida en el estadio en el futuro.

El entrenador del equipo, Dave Roberts, fue consultado sobre las protestas, pero evitó profundizar en el tema.

