Cantante costarricense sufrió peligroso percance en carretera: ‘Escuchamos un bombazo’ (video)

El cantante costarricense narró con susto y preocupación el percance que vivió en su carro mientras conducía.

El cantante costarricense Ramzi aprovechó sus redes sociales para hacer un llamado de alerta y, de paso, narrar con asombro un percance que sufrió mientras manejaba su carro y que, según dijo, pudo haberle costado la vida o el robo del vehículo.

Según contó el artista, exparticipante del programa Tu cara me suena de Teletica, todo sucedió la noche de este sábado 28 de marzo mientras conducía por Santa Ana. Él y su pareja regresaban de cenar sushi.

“Me acaba de pasar algo terrible. Pasando el peaje (de Santa Ana), venía en mi carro y alguien desde un puente me tiró una piedra e hizo reventar el vidrio de mi carro”, contó.

La alerta del cantante y su acompañante fue por el fuerte golpe que sonó. En principio ni él ni su pareja sabían qué había pasado, pero tomaron la sabia decisión de no detenerse a ver qué había ocurrido.

Más adelante en el camino pararon a revisar. Lo que encontraron fue uno de los vidrios traseros reventado por el golpe.

El cantante costarricense Ramzi fue uno de los participantes del programa 'Tu cara me suena' de Teletica. (Archivo)

“Fue justo después del peaje de Santa Ana, ahí la calle es muy oscura. Uno pasa por debajo de un puente y justamente por ahí escuchamos el bombazo. Tengan mucho cuidado y, si les pasa, sigan. No paren nunca porque de fijo eso pudo haber sido (un intento de) bajonazo”, explicó visiblemente asustado.

Ramzi confirmó que él y su pareja están bien y que lo material se repone; sin embargo, fue enfático en decir que el percance pudo también provocar un accidente de tránsito.

“Recuerden que hay muchos conciertos y la gente anda tomando demasiado licor, anda vuelta loca. No se expongan”, finalizó.