Viva

Canadiense escandalizó a muchos al comerse un alimento típico en Costa Rica: vea el video

El extranjero dijo estar enamorado del producto y reconoció que probablemente lo estaba consumiendo de manera incorrecta

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Fruitfreak
Fruitfreak, canadiense radicado en Costa Rica, crea contenido en redes sociales sobre frutas. (Captura de video)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Canadiense en Costa RicaPejibaye
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.