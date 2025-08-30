Canadiense escandalizó a muchos al comerse un alimento típico en Costa Rica: vea el video

Quizá no se le da el suficientemente reconocimiento, pero la gastronomía de Costa Rica tiene una enorme variedad de productos que en paladares ajenos, como los de extranjeros, se vuelven toda una experiencia fascinante.

Y por supuesto, las frutas tradicionales del país no se escapan a esta situación. Eso sí, en gustos y costumbres no hay nada escrito, y las formas de consumir los alimentos que están en la gran mayoría de las mesas ticas son incontables.

Lo anterior quedó de manifiesto gracias a un curioso video de un creador de contenido canadiense, quien figura en redes sociales como Fruitfreak (loco por las frutas). El norteamericano radica en suelo tico y aseguró estar enamorado del pejibaye.

El joven dedicó a un video a esta fruta que generó opiniones divididas. Con entusiasmo, comentó que el pejibaye es un fruto poco usual, pues no puede comerse crudo; incluso, afirmó que él cocinó varios de estos, provenientes de una palma en su patio, durante dos horas y media.

Sumado a esto, destacó que es un gran alimento, al cual calificó como “delicioso” y muy nutritivo.

“Es como una papa sazonada; una que ha sido sazonada con castañas (un tipo de nuez) o algo así y con una calabaza muy mantecosa”, dijo al describir el sabor del pejibaye.

El canadiense dijo que probablemente no debería comer el pejibaye con todo y cáscara, pero que igualmente le pareció delicioso de esa forma. (Captura de video)

Más adelante en el video, explicó que la variedad que crece en su hogar no tiene semilla y, de hecho, algunos usuarios criticaron el aspecto de estos ejemplares, con comentarios como: “Ese es el pejibaye más deprimente que he visto”.

“Ja, ja, sí. O bien es una variedad diferente que no tiene semilla dentro; o simplemente es un árbol joven cuyos frutos aún no están completamente desarrollados”, respondió el creador de contenido.

Sin embargo, lo que generó la mayor discusión fue que al degustarlo, le dio un gran bocado al pejibaye sin quitarle la cáscara. El propio canadiense reconoce a mitad del video que probablemente debería pelarlo.

“Debería quitarle la cáscara, puede irritar la garganta”, “Yo viendo cómo se los come con cáscara (junto a emojis con cara de incomodidad)”, “No, no te lo comas así” y “Dios mío, la cáscara no se come”, escribieron algunos usuarios.

Aunque la mayoría señaló esto como algo negativo, otras personas aseguraron que también se lo comen de esta manera y que la cáscara es una gran fuente de fibra. También, le recomendaron comerlo con mayonesa, algo que también muestra el extranjero en su video.

Finalmente, varios le agradecieron su fascinación y la manera como invita a consumir el pejibaye.