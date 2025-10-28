Bruce Springsteen llega al cine con la historia del álbum ‘Nebraska’ y sus secretos mejor guardados

En 'Springsteen: música de ninguna parte' (Springsteen: Deliver Me From Nowhere’), el actor Jeremy Allen White aprendió a cantar y a tocar la guitarra. En el filme, el actor usa la misma guitarra que usó Bruce para grabar el disco 'Nebraska'.

Era 1982. Después de una exitosa gira de conciertos, Bruce Springsteen no quería tener nada que ver con la fama y los aplausos. Buscó la intimidad de su casa, el refugio de sus amigos y seres queridos y, por supuesto, la compañía de la música.

Así que completamente solo, en una habitación, Springsteen grabó un disco que cambió su vida (y la de muchos): lo hizo con una guitarra, una grabadora de cuatro pistas y una carga de melancolía imposible de contener. Así nació Nebraska.

El álbum se convirtió en una de las obras más desgarradas y humanas del rock en el mundo. Hoy, 40 años después, esa historia íntima de búsqueda entre la desesperanza y la redención se refleja en la película Springsteen: música de ninguna parte (Deliver Me From Nowhere), dirigida por Scott Cooper y protagonizada por Jeremy Allen White en el papel del icónico músico.

El filme llega a las salas de cine de Costa Rica este jueves 30 de octubre. El público podrá conocer los secretos e intimidades de cómo el artista escribió, compuso y cantó el álbum con el que encontró una manera de conciliar las presiones de su éxito con los fantasmas de su pasado.

“Marcó un momento de inflexión en su vida y es considerada una de sus obras más perdurables. Es un disco acústico crudo y atormentado, poblado de almas perdidas que buscan una razón para creer”, explicó la producción de la película en un comunicado de prensa.

LEA MÁS: Seis cosas que aprendimos de 'Born to Run', autobiografía de Bruce Springsteen

Es una biografía, sí, pero la cinta no apunta a idolatrar al ícono, sino a desmantelar el mito. La producción retrata a Springsteen en la previa de su fama masiva, a un hombre cansado por el éxito de su reciente tour The River y asfixiado por las expectativas de la disquera, del público y de él mismo.

Escapó de todo y se encerró en una casa de campo en Colts Neck, un pequeño poblado cerca de su ciudad natal, Feehold (Nueva Jersey). Quería descansar, esconderse, calmarse, y ahí la música lo encontró para repararlo.

En la intimidad nacieron 10 canciones que, cuando fueron entregadas al mundo, se consideraron 10 pequeñas oraciones perdidas. Eso es Nebraska para todos.

La película está basada en el libro Deliver Me from Nowhere, de Warren Zanes, una obra que la crítica alabó; pero que el director de la película quiso llevar más allá. “No me interesaba una biografía desde la cuna hasta la actualidad. Quería algo más acotado, más íntimo, pero épico en alcance emocional. Esto no tiene que ver con The Boss, el ícono. Tiene que ver con Bruce: solo, en una encrucijada, mirando hacia adentro”, explicó Cooper.

Además del trabajo de investigación, de producción y el musical, a la película se le suma la participación del actor Jeremy Allen White, quien aunque al principio no estaba del todo seguro de encarnar a Springsteen, finalmente aceptó el reto.

En la película se revelan detalles de la producción del disco 'Nebraska', de Bruce Springsteen. Se narra cómo vio la vida este álbum tan representativo de su carrera. (Cortesía Rola)

“No fue un ‘sí’ inmediato para mí. No porque no fuera emocionante, sino porque es Bruce”, confesó el actor. Para él, era intimidante interpretar al músico.

El director lo terminó de convencer cuando le dijo que el propio Springsteen vio su trabajo y le dio la bendición para encarnarlo en la pantalla grande. “Hablamos sobre el enfoque (con Cooper) y entendí que, en definitiva, lo central de la película era un hombre arraigado en su proceso creativo. Saber eso alivió momentáneamente algo de la presión”, agregó el actor ganador del Emmy y del Globo de Oro.

LEA MÁS: Michelle Obama debuta como corista de Bruce Springsteen en concierto en España

Springsteen en el cine: una carta de amor a Nebraska

Springsteen: música de ninguna parte se filmó en locaciones reales de Nueva Jersey. La producción cuidó hasta el más mínimo detalle, desde la reconstrucción del estudio Power Station hasta los cuadernos manuscritos donde Springsteen escribió las letras originales de Nebraska.

White, por su parte, en pantalla canta en vivo con la guitarra original de 1953, la que Springsteen utilizó para grabar el álbum. Cada acorde vibra con una verdad que trasciende la actuación. Para lograrlo, asistió a clases de canto y de música.

“Al menos necesitaba llegar a un punto en el que pudiera sentirme lo más cómodo y natural posible, porque Bruce está en su máximo nivel de confort cuando tiene una guitarra en la mano”, contó.

Alrededor de las grabaciones y de White se despliega un elenco que sostiene la intimidad del relato y la verdad de Bruce: Jeremy Strong interpreta a Jon Landau, el mánager y amigo; Stephen Graham se sumerge en el tormento de Doug Springsteen, el padre distante que marcó al músico; Gaby Hoffmann aporta calidez maternal en el papel de Adele, y Odessa Young da vida a Faye, una figura compuesta que encarna las relaciones erráticas de un hombre en conflicto con su propio corazón.

¿Dónde ver la película Nebraska?

La película de Scott Cooper se estrenará en las salas de Cinemark y Cinépolis. Consulte la cartelera.