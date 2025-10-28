Viva

Bruce Springsteen llega al cine con la historia del álbum ‘Nebraska’ y sus secretos mejor guardados

‘Springsteen: música de ninguna parte’ se estrena en Costa Rica el 30 de octubre. Revela la historia íntima del músico mientras grababa su exitoso disco, hace 40 años

Por Jessica Rojas Ch.
SPRINGSTEEN: DELIVER ME FROM NOWHERE
En 'Springsteen: música de ninguna parte' (Springsteen: Deliver Me From Nowhere’), el actor Jeremy Allen White aprendió a cantar y a tocar la guitarra. En el filme, el actor usa la misma guitarra que usó Bruce para grabar el disco 'Nebraska'. (Cortesía Rola)







Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

