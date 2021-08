Beyoncé prestará su voz para interpretar a Nala en la próxima película del 'Rey León'

Beyoncé prestará su voz al personaje de Nala en la nueva versión del clásico de Disney, The Lion King. Esta película será dirigida por Jon Favreau, quien ganó renombre tras el estreno de la adaptación del Libro de la Jungla, la cual se estrenó en el 2016.

El resto del elenco no se queda atrás. Por un lado, el reconocido actor Donald Glover será Simba, mientras que James Earl Jones se ocupará nuevamente de reencarnar al rey Mufasa. El actor Chiwetel Ejiofor le dará vida al antagonista de la película, Scar.

El elenco de la próxima película del Rey León. (andres.diaz@nacion.com)

El comediante John Oliver interpretará al pájaro Zazú. Por su parte, Seth Rogen será el carismático jabalí pumba.

The Lion King encaja en la estrategia de Disney de reinterpretar algunas de sus grandes películas, en muchas ocasiones con personajes de carne y hueso.

Por el momento, se han estrenado Alice in Wonderland, Maleficent, Cinderella, The Jungle Book y la más reciente The Beauty and the Beast.