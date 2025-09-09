Banda costarricense llevará su música a Panamá en las fiestas patrias

La primera presentación de la Banda Nacional de Cartago en Panamá será el 10 de setiembre.

La Banda Nacional de Cartago realizará una gira con presentaciones en Costa Rica y Panamá, en conmemoración de los 204 años de independencia de Costa Rica.

La gira dará inicio el 10 de setiembre en Panamá y concluirá el 14 de setiembre en Costa Rica, con presentaciones en diversas localidades tanto del país vecino como de la Región Brunca.

En esta ocasión, la agrupación se presentará bajo la dirección de Germán Paniagua, director titular, quien junto a los 29 músicos que integran el ensamble interpretará un repertorio variado que incluirá los himnos nacionales de Costa Rica y Panamá, así como obras especiales dedicadas a la celebración de la independencia costarricense.

Además de los conciertos, se impartirán clases magistrales en las que los integrantes de la Banda compartirán sus conocimientos y experiencias con jóvenes en formación musical, miembros de los programas artísticos que desarrolla el Centro Cívico por la Paz de Corredores.

De acuerdo con el Ministerio de Cultura y Juventud, la participación de la Banda en Panamá es resultado de una alianza estratégica entre esa cartera, la Alcaldía de David, el Consulado de Costa Rica en Chiriquí y el sector privado. Esta colaboración forma parte del proyecto cultural centroamericano Añil, Blanco y Rojo.

“Hemos entablado una serie de relaciones bilaterales con diferentes países, con la finalidad de ampliar posibilidades que nos permitan llevar el talento de nuestros artistas hasta otras latitudes”, señaló Jorge Rodríguez Vives, ministro de Cultura y Juventud.

Por su parte, Andrey Cruz, director de la Dirección de Bandas, destacó que la participación de la Banda de Conciertos de Cartago es estratégica, porque forma parte de la representación oficial del Ministerio de Cultura y Juventud en las actividades de la Confraternidad Tico-Panameña.

Además, Cruz añadió que se trata de un ejercicio de diplomacia cultural que no solo proyecta el talento costarricense, sino que también promueve el diálogo entre comunidades, la integración regional y el fortalecimiento de la amistad entre Panamá y Costa Rica.

La Banda Militar de Cartago, hoy Banda Nacional de Cartago, fue creada en 1843 bajo la administración del jefe de Estado José María Alfaro Zamora.

Todos los conciertos

La gira Añil, Blanco y Rojo comenzará en Panamá el 10 de setiembre con una intensa jornada musical en la ciudad de David. A las 10 a. m., el público disfrutará de un concierto al aire libre en el Parque Miguel de Cervantes Saavedra; más tarde, a las 5 p. m., la cita será en el Chiriquí Mall, donde la música llegará a un entorno urbano y concurrido.

El 11 de setiembre, las presentaciones se trasladarán hacia las montañas y comunidades de Chiriquí, con conciertos en el Parque de Boquete, en Bugaba, y en las Tierras Altas, acercando la experiencia a un público diverso y en entornos rurales.

El 12 de setiembre la gira cruzará la frontera y entrará en la Región Brunca de Costa Rica. La jornada iniciará a las 9 a. m. con un concierto educativo en la Escuela Central de Río Claro, dirigido a la formación cultural de niños y jóvenes.

Ese mismo día, a las 7 p. m., se llevará a cabo un gran concierto en la tarima del Ministerio de Cultura y Juventud, ubicada frente al Banco de Costa Rica en Paso Canoas, seguido por un acto protocolario que a las 7:30 p. m. dará un carácter oficial a la celebración.

El 13 de setiembre, la actividad comenzará a las 9:30 a. m. con una clase magistral para estudiantes de música en el Centro Cívico por la Paz de Corredores. Posteriormente, a las 7 p. m., se realizará un concierto en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en Río Claro de Golfito, en un ambiente comunitario y familiar.

Finalmente, el 14 de setiembre, a las 11 a. m., la gira concluirá con una presentación en el Parque de Buenos Aires, Puntarenas.

Puede encontrar más información sobre la gira en las redes sociales de la agrupación.

