Banda costarricense llevará su música a Panamá en las fiestas patrias

Además de los conciertos, se impartirán clases magistrales en las que los integrantes de la Banda compartirán sus conocimientos y experiencias con jóvenes en formación musical

Por Fátima Jiménez
Banda Nacional de Cartago
La primera presentación de la Banda Nacional de Cartago en Panamá será el 10 de setiembre. (Banda Nacional de Cartago )







