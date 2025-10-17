Viva

‘Bachero’: documental costarricense que pone rostro a la cruda realidad de los migrantes nicaragüenses

Sin revelar sus nombres, pero con rostros marcados por el sacrificio, los migrantes narran el abandono familiar y la travesía clandestina llena de peligros e incertidumbre

Por Fátima Jiménez
Bachero
El documental 'Bachero' ofrece una mirada íntima a la realidad de los migrantes nicaragüenses, quienes llegan a Costa Rica para trabajar en construcción. (Roberto de la Ossa )







CineBachero
