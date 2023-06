Aunque Maribel Guardia es fuerte frente a las cámaras, ‘está sufriendo mucho’, dice viuda de Julián Figueroa

A poco de que se cumplan tres meses del fallecimiento de Julián Figueroa, su viuda, Imelda Garza, habló de cómo sobrellevan la muerte del cantante, quien perdió la vida a los 27 años, dejando a un pequeño de seis años y a su madre, Maribel Guardia, con el corazón roto.

Imelda concedió una entrevista a la revista TVyNovelas, en la que habló de cómo ha cambiado su vida desde el 9 de abril, fecha en que su esposo, con quien compartió nueve años de su vida, trascendió a otro plano. En la conversación, Garza reveló que Maribel está sufriendo mucho porque el dolor de perder a un hijo no se compara con ningún otro.

“Es muy fuerte lo que está pasando, siento que ella está sufriendo mucho, a veces se quiebra un poco, pero es una mujer muy fuerte y ha salido adelante”, destacó la también cantante, quien considera que, en el trabajo ayudó a la costarricense a “distraerse” del sufrimiento.

De hecho, este fin de semana, Guardia se tomó una pausa de sus compromisos laborales para salir de viaje a lado de Imelda y José Julián, su sobrina Maribel, Marciela Figueroa —hermana de Julián—, y su esposo Marcos Chacón, a quienes se les captó en las instalaciones del aeropuerto de la Ciudad de México, a poco de tomar un vuelo a la playa.

La prensa que estaba ahí concentrada tuvo la oportunidad de acercarse a la actriz para preguntarle cómo iba todo, pues en las últimas semanas evitó conversar con los medios de comunicación. “Por dentro trae uno este sufrimiento horrible”, dijo Maribel y agregó que “el trabajo ha sido un gran terapia”, así como la unidad que hay entre la familia, mismo motivo por el que decidieron viajar todos juntos.

Finalmente, la actriz dijo que procurará ir más seguido al tanatólogo cuando acabe con sus compromisos laborales, como el programa de cable en el que aparece; sin embargo, dijo que priorizará viajar a visitar a su mamá para “apapacharla”, pues consideró que en este momento se necesitan mucho la una a la otra.

LEA MÁS: Hijo de Joan Sebastian revela por qué no se lleva bien con Maribel Guardia

Misión principal: proteger a José Julián Copiado!

En su entrevista, Garza destacó que, aunque la muerte de su pareja es muy difícil de sobrellevar, no se dejó caer, ya que quiere evitar que su hijo José Julián la vea derrotada, pues considera que si la ve en un mal estado, el pequeño se sentirá contagiado por su falta de ánimos para seguir adelante.

“Estoy retomando mis actividades, precisamente, porque no quiero alterar a mi hijo, lo hago por José Julián, no quiero que cambié su vida por lo que pasó, no quiero desequilibrarlo, no le quiero hacer esto más difícil a mi hijo”, aseveró.

El pequeño está consiente de que su padre falleció y aunque, en principio, le expresó a su madre que estaba molestó con él por haberlo abandonado, Imelda le dijo que Julián sería incapaz de dejarlos, por lo que le explicó de la forma más clara posible para un niño pequeño lo que significa la muerte: “Le tuve que explicar que su papá jamás lo abandonaría y que hubiera querido estar con él toda su vida, le dejé muy claro que su papi no lo abandonó”, destacó.

En ese sentido, aseguró que José Julián es un niño muy inteligente y sobreprotector pues, ahora que su padre no está, adoptó una postura de preocupación ante cualquier cosa que le pueda suceder a ella, a tal grado que, repetidamente le pide que se cuide mucho y le expresa que ahora solo le queda ella.

José Julían hijo de Maribel Guardia disfruta con su hijo José Julián y su esposa Imelda. Foto: Gorcayes Magazine

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.