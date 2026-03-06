‘Así se siente el infierno’: periodista de ‘Telenoticias’ describió así cómo se viven ciertas transmisiones fuera del set: esto fue lo que pasó

Gabriel Pacheco es conocido por su estilo serio y directo; ha protagonizado diversas coberturas para el noticiero.

El periodista de Telenoticias, Gabriel Pacheco, utilizó sus redes sociales para dar a conocer parte del trabajo de campo que realizan los comunicadores en el sitio de la noticia; situaciones que no siempre se suelen mostrar o decir frente a las cámaras durante los pases en vivo.

Durante los últimos días, Pacheco reportó para el noticiero desde la provincia de Guanacaste, zona donde los incendios forestales han afectado diversos sectores de forma agresiva. Específicamente, el reportero estuvo al borde de las llamas en el cerro Matapalo, documentando el avance del fuego bajo condiciones extremas.

“40 grados en Guanacaste y estar en la línea de fuego. Así se siente el infierno”, publicó el comunicador en una historia de su perfil de Instagram, espacio donde también brindó datos preocupantes sobre la magnitud de la emergencia ambiental.

En ocasiones anteriores, otros profesionales del medio, como su colega María Jesús Rodríguez, también han compartido con sus seguidores los retos logísticos que enfrentan los equipos de prensa, especialmente cuando factores climáticos como las lluvias intensas complican los pases en vivo.