Artista costarricense lanzará remix de uno de sus mayores éxitos, junto a famosos artistas de Panamá, Colombia y Argentina

El cantante costarricense Nono logró posicionar su canción 'Cómo Hiciste?' entre las más escuchadas de Costa Rica.

El cantante costarricense Nono anunció el lanzamiento del remix de su exitosa canción Cómo hiciste?, en colaboración con el panameño Boza, el colombiano Zaider y el argentino FMK.

El estreno está programado para el 23 de enero, fecha confirmada por los artistas a través de sus redes sociales. “Yo sé que a todos les dolió que no vamos para el Mundial, pero tal vez con esta canción nos podamos ir mundiales”, expresó Nono en un video donde también pidió apoyo para este nuevo lanzamiento.

El video musical, que se publicará ese mismo día, mostrará a los artistas vestidos de negro e interactuando con modelos y globos del mismo color, en una propuesta visual elegante y misteriosa. “Ya quiero que salga”, escribió Boza, intérprete de temas como Ella, Hecha Pa’ Mi y orióN, al compartir un fragmento de la canción con sus seguidores.

Boza, uno de los artistas urbanos más famosos de Panamá, cantará con Nono en el remix de 'Cómo Hiciste?'. (Archivo. )

Aunque Nono empezó a difundir su música en plataformas digitales apenas en 2024, su crecimiento ha sido meteórico. Si bien compone desde hace seis años, su gran salto llegó cuando Cómo hiciste? y otros temas se viralizaron en TikTok, catapultándolo al reconocimiento internacional.

En cuestión de días, la canción alcanzó el primer lugar del Top 50 de temas más escuchados en Costa Rica, un logro que le permitió comenzar a generar ingresos y consolidarse como una de las nuevas voces más prometedoras del país.

Ahora, sus seguidores esperan con entusiasmo este remix, que promete ser una colaboración explosiva con potencial global, reuniendo talentos de tres cuatro países y marcando un nuevo capítulo en la carrera del joven costarricense.