Viva

Artista costarricense lanzará remix de uno de sus mayores éxitos, junto a famosos artistas de Panamá, Colombia y Argentina

El joven cantante alcanzó reconocimiento internacional gracias al tema, que ahora relanzará junto a destacadas voces de otros países

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Cantante costarricense Nono
El cantante costarricense Nono logró posicionar su canción 'Cómo Hiciste?' entre las más escuchadas de Costa Rica. (Archivo. )







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
NonoBozaMúsicaFMKZaider
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.