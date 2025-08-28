Anne Hathaway sufre caída en rodaje de ‘El diablo viste a la moda 2’: vea la reacción de la actriz

El momento preciso en que Anne Hathaway sufre la caída en las grabaciones de 'El diablo viste a la moda 2'. El icónico momento se viralizó en redes sociales. Foto: Captura de video.

Desde hace varias semanas comenzó el rodaje de la esperada secuela El diablo viste a la moda 2, protagonizada por las reconocidas actrices Anne Hathaway y Meryl Streep.

Algunas de las escenas se han filmado en espacios públicos de Nueva York, Estados Unidos, lo que ha permitido a los fanáticos acercarse a los actores e incluso grabar algunos momentos del rodaje.

Así fue como recientemente se viralizó un clip que muestra el percance que sufrió Hathaway mientras interpretaba a Andrea “Andy” Sachs, su icónico personaje.

LEA MÁS: Anne Hathaway admitió que trabajar con Johnny Depp fue un desafío

La actriz, de 42 años, tropezó al bajar unas escaleras: dio un mal paso, cayó y uno de sus tacones se rompió. Sin embargo, con gran profesionalismo y estilo, se levantó rápidamente y continuó como si nada hubiera ocurrido.

Como era de esperarse, el equipo de producción corrió a auxiliarla, pero la actriz ya estaba de pie. Con una sonrisa gritó: “Estoy bien”, gesto que provocó aplausos y ovaciones de las personas presentes. Después de algunos ajustes técnicos, la grabación continuó con normalidad.

Este no es el primer accidente que Hathaway ha sufrido durante un rodaje. En el año 2000, mientras filmaba El Diario de la Princesa para Disney, la actriz cayó en las gradas de una cancha.

La caída resultó tan natural y la reacción de las actrices fue tan espontánea que la producción decidió mantener la escena en la película original.