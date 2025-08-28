Viva

Anne Hathaway sufre caída en rodaje de ‘El diablo viste a la moda 2’: vea la reacción de la actriz

No es la primera vez que la actriz enfrenta un incidente durante un rodaje; de hecho, uno de ellos quedó registrado en una película

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Anne Hathaway
El momento preciso en que Anne Hathaway sufre la caída en las grabaciones de 'El diablo viste a la moda 2'. El icónico momento se viralizó en redes sociales. Foto: Captura de video. (Captura/Captura)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Anne HathawayEl diablo viste a la moda 2Meryl Streep
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.