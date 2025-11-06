Viva

Anitta renunció a su casa en Los Ángeles: esta fue la razón que la llevó a cambiar su vida

La cantante redujo su presencia internacional y volvió a Brasil tras enfrentar una enfermedad y ver el estado de salud de su padre

Por O Globo / Brasil / GDA
Anitta
Anitta reestructuró su vida y priorizó su familia tras enfrentar problemas de salud y el cáncer de su padre.







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

