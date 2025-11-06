Anitta renunció a su casa en Los Ángeles: esta fue la razón que la llevó a cambiar su vida

Anitta reestructuró su vida y priorizó su familia tras enfrentar problemas de salud y el cáncer de su padre.

Anitta decidió dar un giro radical a su vida tras enfrentar una enfermedad a finales de 2022 y conocer el diagnóstico de cáncer de su padre. Esta situación la llevó a reflexionar sobre el rumbo de su carrera y a preguntarse si el éxito internacional valía el sacrificio personal.

La artista brasileña, de 32 años, optó por alejarse del ritmo intenso que requería su proyección internacional. Devolvió la casa que alquilaba en Los Ángeles y reveló que casi no asiste a su propiedad en Miami. Su intención fue clara: priorizar su bienestar y pasar más tiempo con su familia en Río de Janeiro.

Anitta explicó que, al enfermar, pensó en los años que había pasado lejos de sus seres queridos. Recordó que su familia soñaba con conocer Fernando de Noronha, pero nunca los había llevado. La situación de salud de su padre intensificó esa sensación de urgencia.

En entrevista con la revista Travel and Leisure, medio que eligió a Río de Janeiro como el destino de 2026, Anitta manifestó que se sintió desesperada al reflexionar sobre sus 14 años de trabajo continuo. Esto la impulsó a reorganizar su vida. Durante su cumpleaños, llevó a su familia al mencionado archipiélago brasileño.

La cantante aseguró que ahora vive con más calma. Disfruta de actividades sencillas como jugar con su sobrino. Según afirmó, en los momentos difíciles lo más valioso no es el trabajo, sino el tiempo compartido con quienes se ama.

A pesar del cambio de enfoque, Anitta mantiene su visión empresarial, aunque ahora prioriza las labores que puede manejar a distancia. Dejó claro que solo se desplazará cuando su presencia física sea realmente necesaria.

También explicó que la casa en Los Ángeles era compartida con la actriz Bruna Marquezine. No se sentía cómoda viviendo en esa ciudad. Indicó que prefería Miami por ser más cálida, aunque reconoció que su permanencia allí también ha disminuido.

Anitta compró la mansión en Miami en 2021 por $1,5 millones. La propiedad, construida en 1940, cuenta con tres dormitorios, dos baños, un medio baño, sala, cocina y una zona exterior con piscina, además de garaje para dos automóviles.

